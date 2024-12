Hotel habicher hof****ˢ: Winter vom Allerfeinsten

Der Winter verwandelt das Ötztal in eine weiße Welt des Staunens. Tiefverschneite Landschaften, 250 schneeweiße Dreitausender und Kaminfeuerromantik gehören ebenso dazu wie sportliche Höchstleistungen und Hüttenzauber. Der habicher hof ist voll und ganz darauf eingestellt, Bergbegeisterten unvergessliche Wintertage voll imposanter Erlebnisse zu bieten. Während sich das pure Wintervergnügen draußen in den verschneiten Bergen abspielt, finden Gäste im Hotel den perfekten Rückzugsort, um Körper und Seele ins Gleichgewicht zu bringen. Der habicher hof widmet sich mit großer Hingabe einer entspannenden Winterauszeit. Gesunde, verführerische Kulinarik, Plätze zum tief Durchatmen und stimmungsvolle Anreize für Körper und Geist bereichern die Auszeit in den Bergen des Ötztals.

Eintauchen in die Natur des Ötztals

In nur acht Minuten geht es mit der Gondel von Oetz direkt ins Herz der Skiregion Hochoetz-Kühtai, wo gleich zwei Skigebiete auf die Skifahrer warten. Mit dem Ötztal Superskipass haben Wintersportler sogar die Wahl zwischen sechs erstklassigen Skigebieten und über 90 Liften, die sie bis auf 3.000 Meter Höhe bringen. Gäste des habicher hofs genießen den Extra-Service: einen modernen Ski- und Schuhraum, 5 Prozent Nachlass bei Buchungen von Skikursen bei Sport Fischer, kostenlosen Bustransfer zwischen Hochoetz und Kühtai und vieles mehr. Unvergessen bleibt die geführte Skisafari. Mit einem professionellen Guide geht es zum großen Skispaß und Schneegenuss in den Ötztaler Skigebieten Hochoetz-Kühtai, Sölden und Gurgl. Die vielfältige Winterwelt des Ötztals kennt auch abseits der Pisten keine Grenzen: Langlaufen, ist das perfekte Winter-Workout. Fürs Rodeln, Wandern und Eislaufen ist die zauberhafte Winterwelt am Piburger See ein besonderer Tipp.