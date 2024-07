Hotel Alpenhof: Ein Sommerurlaub zum Aufatmen in Filzmoos

Ein- und ausatmen. Die Bergluft in Filzmoos versetzt einen sofort ins Urlaubsglück. Ja, wer sich für die Auszeit im Hotel Alpenhof entscheidet, darf sich auf einen „Sommer wie damals“ freuen. Zum Aufatmen und Abschalten inmitten einer herrlichen Bergwelt.

Wer Filzmoos kennt, weiß: Hier ist die Natur noch herrlich unberührt. Das abwechslungsreiche Wandergebiet, das sich mit einem 200-Kilometer-Wegenetz vom Gerzkopf bis zum Dachsteinmassiv erstreckt, garantiert ein einzigartig authentisches Bergerlebnis. Und ist dank der Filzmoos Card auch völlig genüsslich, per Bergbahn oder Wanderbus erreichbar. Aussichtsreiche Gipfel wechseln sich mit magischen Waldpassagen und malerischen Bergseeufern ab. Zahlreiche urige Hütten laden zur Stärkung mit regionalen Schmankerln ein. Mit der Almcard, die im Aufenthalt des Alpenhofs inkludiert ist, probiert man jeden Tag eine andere Spezialität. Denn die sonnige Hüttenterrasse ist nur ein weiterer Platz, an dem man so richtig schön aufatmen kann.

Mal sportlich. Mal ganz entspannt.

Alle Wander:innen kehren irgendwann einmal zurück. Und was einen dabei im Alpenhof erwartet, kommt müden Waden nur recht: „Genießen mit allen Sinnen“, lautet das Motto in der Wasserwelt des Alpenhofs. Dafür kann man sogleich zwischen beheiztem Hallen- oder Freibad, einem 1.000 m² großen Naturbadeteich mit Bergblick und einer ausgedehnten Saunawelt wählen. Kinder haben ihren Spaß an der Outdoor-Minigolf Anlage und mit dem unendlich scheinenden Platz, der ihnen hier zum Herumtoben zur Verfügung steht.