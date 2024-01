Horrorstreifen Thanksgiving ab 8.2.2024 auf DVD und Blu-ray erhältlich

Gute Nachrichten für alle, die Thanksgiving im Kino verpasst haben – PLAION PICTURES bringt den Horrorstreifen am 8.2.2024 auf DVD und Blu-ray in den Handel.

Was erwartet euch?

Nachdem Unruhen am Black Friday in einer Tragödie enden, terrorisiert ein mysteriöser, vom Thanksgiving-Fest inspirierter Killer die Einwohner von Plymouth in Massachusetts – der Geburtsstätte des berüchtigten Feiertags. Ein Einwohner nach dem anderen muss dran glauben. Wird die Stadt den Killer finden und den Feiertag überleben? Splatter-Maestro Eli Roth inszeniert seinen legendären Fake-Trailer aus Taratinos GRINDHOUSE-Projekt endlich als echten, blutgetränkten Horrorschocker. Mit dabei sind GREY’S ANATMOMY-Darling Patrick Dempsey, Tiktok-Sensation Addison Rae und Showgirls-Star Gina Gershon. Es ist angerichtet!