Homestead Arcana erscheint im April 2023 für PC und Xbox Serie

Homestead Arcana wird am 21. April für Xbox Serie und PC über Steam und Microsoft Store auf den Markt kommen.

Mehr zu Homestead Arcana

Dies kündigten der Publisher Skybound Games und der Entwickler Serenity Forge an. Der Titel wird auch über den Xbox Game Pass erhältlich sein. Hier ist eine Übersicht über das Spiel über Skybound Games: In Homestead Arcana hat eine bedrohliche Kraft, die als Miasma bekannt ist, das Land übernommen, wobei das, was von der Gesellschaft übrig geblieben ist, in die Berge über den Wolken verbannt wurde. Die junge Hexenbauerin Billie begibt sich mit ihrer Katze Huckleberry auf ein magisches Abenteuer, um das Land für zukünftige Generationen zu retten und die Welt zu heilen. Die Spieler:innen müssen Pionierarbeit leisten, kultivieren und Zaubersprüche herstellen, um die Natur zu nutzen, um das korrupte Reich wiederzubeleben und die Geheimnisse des Miasma aufzudecken.

Klingt cool, oder? Homestead Arcana bringt neue Magie in das aktuelle Landwirtschaftsspielgenre mit einer fantasievollen Welt und vielfältigem Gameplay. So könnt ihr von Grund auf euren Hof aufbauen, neue Pflanzen entdecken, einen Garten kultivieren und vieles mehr. Es gilt, Werkzeuge, Zaubersprüche und Tränke zu erforschen, damit ihr das Land Stück für Stück wieder herstellen könnt. Damit nicht genug, ihr müsst auch in feindlichen Umgebungen überleben (ganz wie in Stardew Valley), damit ihr bessere Komponenten finden könnt. So nutzt ihr dann die Kraft der Natur, um im Spiel voranzukommen und das Miasma ein für alle Mal zurückzuschlagen. Trailer zum Spiel gefällig?