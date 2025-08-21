Überraschung – Hollow Knight: Silksong erscheint schon in wenigen Wochen

Team Cherry hat nach langer Funkstille endlich wieder ihr heiß erwartetes Sequel Hollow Knight: Silksong gezeigt.

Als besonderes Highlight angekündigt, zeigten die Indie-Entwickler einen neuen Trailer, der mit einem überraschenden Erscheinungsdatum endete. Schon bald, am 4. September, ist es soweit: Mit der Käfer-Protagonistin Hornet dürfen wir ein unbekanntes Königreich erkunden und uns zahlreichen gefährlichen Herausforderungen stellen. Mehr als 40 Insekten-Bosse und über 200 krabbelnde Feinde warten darauf, mit akrobatischen Moves bezwungen zu werden.

Silksong erscheint auf PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 1 & 2 und PC.