Hollow Knight: Silksong wird nicht nur für eine Konsole erscheinen

Der Status von Hollow Knight: Silksong wurde nach seinem Auftritt während des Xbox Games Showcase geklärt. Kein Exklusivtitel für irgendwen!

Zu Hollow Knight: Silksong

Während der Enthüllung des ROG Xbox Ally Handheld (wir berichteten) erwähnte Xbox-Präsidentin Sarah Bond Silksong auf eine Weise, die so hätte interpretiert werden können, dass es sich um ein Launch-Game für das System handelt. „Der mit Spannung erwartete Hollow Knight: Silksong wird beim Start und im Game Pass verfügbar sein, wenn die Ally später in diesem Jahr veröffentlicht wird“, sagte Bond. Um die Situation zu deeskalieren, ging Matthew Griffin – der Marketing und Veröffentlichung für den Silksong-Entwickler Team Cherry übernimmt – auf den Discord-Server des Spiels, um klarzustellen, dass das Spiel nicht unbedingt ein ROG Xbox Ally-Starttitel ist. „Ich habe VOR Weihnachten bestätigt“, sagte Griffin über das Veröffentlichungsdatum des Spiels. „Wir sind nicht an eine Konsolenversion oder irgendeinen Launch gebunden.“ Die Erklärung scheint zu verdeutlichen, dass das, was Bond sagte, war, dass Silksong, sobald es veröffentlicht wird, am selben Tag auf der ROG Xbox Ally und auf Game Pass gespielt werden kann. Dies deutet auch darauf hin, dass das Xbox-Handheld noch vor Silksong veröffentlicht wird.

Das lang erwartete Spiel wurde ursprünglich im Jahr 2019 angekündigt, wo es damals für PC und Switch bestätigt wurde. In den sechs Jahren seitdem hat der Entwickler Team Cherry bestätigt, dass das Spiel auch auf Xbox- und PlayStation-Konsolen veröffentlicht wird. Das Spiel erschien auch während der Nintendo Switch 2-Präsentation im Februar, was einige Fans befürchten ließ, dass sich die Entwicklung der Switch-Version auf Nintendos leistungsstärkere zweite Konsole verlagert hatte. Solche Befürchtungen wurden später von Griffin angesprochen, der sich an X wandte, um die Spieler zu beruhigen: „Nur um das klarzustellen, Hollow Knight: Silksong kommt sowohl für Nintendo Switch als auch für Nintendo Switch 2.“ Das Erscheinungsdatum von Hollow Knight: Silksong wurde in den letzten Jahren aufgrund seiner zahlreichen Verzögerungen zu einer Art Meme. Jedes Mal, wenn eine neue Online-Präsentation von Nintendo, PlayStation, Xbox oder jemand anderem angekündigt wurde, äußerte die äußerst vokale Fanbase die Hoffnung, dass dies endlich der Moment sein wird, in dem das Veröffentlichungsdatum von Silksong bestätigt wird.