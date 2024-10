Hohe Salve Sportresort: Wintersaison startet am 7.12.2024

Ab dem 7. Dezember 2024 ist es endlich wieder so weit: Skifahrer:innen können sich auf das pure Skivergnügen freuen. Das Hohe Salve Sportresort, mitten in der SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental, eröffnet eine Wintersaison, in der jeder Schwung ein Genuss ist.

Was erwartet euch?

Das Hohe Salve Sportresort liegt in Hopfgarten, direkt an den Pisten der SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental – einem der größten Wintersportgebiete Österreichs. Ski-in/Ski-out wird hier ebenso großgeschrieben wie Schneesicherheit dank professioneller Beschneiungsanlagen. Denn was gibt es Schöneres als direkt „vom Bett auf die Piste” zu kommen und das Skivergnügen von der ersten bis zur letzten Minute auszukosten. Wintersportler leben ihre Begeisterung beim Wedeln, Carven und Freeriden in vollen Zügen aus. Oder sie spüren beim Langlaufen, Winterwandern, Schneeschuhwandern und Rodeln, wie gut es tut, in dieser herrlichen Naturregion sportlich unterwegs zu sein. Das Hohe Salve Sportresort ist der ideale Partner für alle, die den Winter aktiv erleben wollen: Skipässe für die SkiWelt, die Super Ski Card und die KitzSkiCard sind bequem im Hotel erhältlich. Wer sich eine Ausrüstung ausleihen möchte, erhält Ermäßigungen beim Verleih. Damit einem gelungenen Wintertag nichts mehr im Wege steht, sorgt das Move Team des Das Hohe Salve Sportresort mit einem skispezifischen Aufwärmtraining für optimal vorbereitete Muskeln. Ein besonderes Highlight: Einmal in der Woche begleiten die Coaches die Early Birds zum Skifahren auf die frisch präparierten Traumpisten – noch bevor alle anderen Skifahrer eintreffen. Der Wintersport hat hier einen so hohen Stellenwert, dass sogar der Deutsche Skiverband Das Hohe Salve Sportresort – ebenso wie alle anderen Pletzer Resorts – als Partnerhotel ausgewählt hat.

Aktiv erleben, intensiv genießen

Mit der Move & Relax Philosophie setzt Das Hohe Salve Sportresort neue Maßstäbe für den Winterurlaub. Der belebende Dreiklang aus Bewegung, Regeneration und Ernährung sorgt für frische Energie und neue Kraft für Körper und Geist. Gäste stärken so aktiv ihr Wohlbefinden und kehren fit und vital in den Alltag zurück. Im Resort wartet ein großzügiger Move Bereich mit modernsten Trainingsgeräten auf alle, die sich gerne bewegen. Selbst im Winter können Schwimmer im 25-Meter-Sportbecken ihre Bahnen ziehen. Professionelle Coaches stehen jederzeit mit wertvollen Tipps für den Trainingserfolg zur Seite. Doch ebenso wichtig wie die Bewegung ist die Erholung: Im Das Hohe Salve Sportresort wird Regeneration großgeschrieben. Der Relax Bereich verwöhnt mit wohltuenden Saunagängen, tiefenwirksamen Massagen und revitalisierenden Kosmetikanwendungen. Abgerundet wird das Wohlfühlprogramm durch die Energy Küche, die mit nährstoffreichen und regionalen Köstlichkeiten für nachhaltige Energie sorgt.

Der Winter im Das Hohe Salve Sportresort steht in den Startlöchern. Vielfältige Winteraktivitäten treffen hier auf pure Entspannung. Mit den Bergen vor der Haustür und einem perfekt abgestimmten Move & Relax Programm erwartet die Gäste eine Auszeit, die ein neues Lebensgefühl für Job und Alltag liefert.

Move & Relax. Pump up your life. Das Hohe Salve Sportresort ist ein Hotel der Pletzer Resorts Gruppe. Mit der durchdachten Move & Relax Philosophie der Pletzer Resorts bietet es die perfekte Grundlage für eine Power-Auszeit in der alpinen Natur der Kitzbüheler Alpen. Das Hohe Salve Sportresort wurde 2016 eröffnet und bietet 104 Zimmer. Die Pletzer Resorts wurden im Jahr 2018 gegründet, mit Sitz in Hopfgarten in Tirol. Die Pletzer Resorts haben insgesamt 474 Zimmer und Suiten in 5 Resorts.