Hogwarts Legacy: Switch-Version lässt nun noch länger auf sich warten

Warner Bros. Games haben die Entscheidung getroffen, Hogwarts Legacy für Nintendo Switch ein weiteres Mal zu verschieben.

Warten auf Hogwarts Legacy

Nach mehreren Verzögerungen sollte das Spiel am 25. Juli auf Switch zu sehen sein, aber es wird jetzt erst am 14. November veröffentlicht. “Wir wissen, dass sich die Fans darauf freuen, auf Switch zu spielen, daher ist es unsere oberste Priorität, die bestmögliche Erfahrung zu schaffen”, sagte das Unternehmen. “Vielen Dank für Ihre Geduld”. Das Open-World-Action-RPG verkaufte sich in den ersten zwei Wochen nach der Veröffentlichung der Versionen für PC, PS5 und Xbox Serie am 10. Februar über 12 Millionen Mal und erzielte einen Umsatz von 850 Millionen Dollar, was es zu Warners größtem Spielstart aller Zeiten macht. Hogwarts Legacy wurde am 5. Mai für PS4 und Xbox One veröffentlicht, als Warner ankündigte, dass das Spiel einen Einzelhandelsumsatz von 1 Milliarde Dollar übertroffen und über 15 Millionen Exemplare verkauft hatte.

Der Grund für diese Entscheidung ist einerseits natürlich die mangelnde Power der Plattform, da braucht man wohl noch Zeit für die Optimierung des fordernden Games. Aber Warner Bros. Games hat auch große Hoffnungen für die Switch-Version, da die Installationsbasis und Fanbasis bei Nintendo eine äußerst hohe ist. Daher will das Team sicherstellen, dass die potenzielle Vielzahl an Kund:innen dann auch eine entsprechend starke Version des Titels bekommt, das finde ich grundsätzlich gut! Währenddessen gibt es natürlich für alle anderen nach wie vor Updates, so haben Avalanche Software und Portkey Games erst vor kurzem Nachschub geliefert. Da veröffentlichte das Team den ersten großen Patch von Hogwarts Legacy seit zwei Monaten und führte einen Arachnophobie-Modus sowie über 500 Korrekturen ein. So darf es weitergehen!