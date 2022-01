Kommt Hogwarts Legacy nun doch erst 2023?

Fast ein Jahr auf den Tag seiner Verzögerung im Jahr 2021 wird nun die Gerüchteküche laut: Verzögert sich Hogwarts Legacy erneut?

Warten auf Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy sollte irgendwann im Jahr 2022 veröffentlicht werden, aber Colin Moriarty, Podcast-Moderator von Sacred Symbol, kündigte in seiner Show an, dass er vermutete, dass das Spiel “in irgendeiner Art von Ärger” sei, und berichtete, “hinter den Kulissen zu hören, dass das Spiel in diesem Jahr nicht herauskommt“. Moriarty ging nicht darauf ein, wo er die Gerüchte gehört hatte, oder in welcher Art von “Problemen” sich das Spiel befinden könnte. Als Fan des Titels weiß ich jetzt nicht, ob ich es eh schon erwartet hatte, oder ob es ein Tiefschlag für mich sein sollte. Es ist, wie es ist – mehr kann man dazu nicht sagen.

Erst kürzlich hieß es, dass es mehr Infos zu Hogwarts Legacy geben könnte, und zwar bei einem gerüchteweisen State of Play-Event von Sony. Das wäre nun auch schon mal an der Zeit, denn wir haben seit seiner Enthüllung im Jahr 2020 nicht viel über das kommende Harry-Potter-RPG gehört. Sofern es nicht komplett abgesagt wird, soll Hogwarts Legacy – ein RPG, das in den 1800er Jahren spielt und weit vor den Ereignissen der Bücher und Filme – voraussichtlich auf PS5, Xbox Series X und Xbox Series S kommen. Es gab auch mal die Aussage, dass Hogwarts Legacy nach dem Film Fantastic Beasts 3 eintreffen würde, der am 15. April 2022 debütieren soll. Wir dürfen gespannt sein!