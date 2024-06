HIRBEN Naturlaub: Perfekte Homebase für Aktiv-Ausflüge im Pustertal

„Naturlaub” ist im HIRBEN Eco-Aparthotel ein geflügeltes Wort. Das Pustertal steckt voller Möglichkeiten den Sommer im Grünen und in den Bergen zu genießen: Idyllische Landschaften, Familienwanderungen über blühende Almwiesen, Klettersteige und Mountainbike-Strecken, Rafting-Touren und Paragliding-Flüge, Hochseilgärten und Bergseen. Bergbegeisterte entdecken von hier aus legendäre Dolomiten-Klassiker wie die Drei Zinnen. Geführte Wandertouren zu unvergesslichen Naturschauplätzen und richtig coole Mountainbiketouren sind das Revier der Gastgeber im HIRBEN. Geräumige Appartements im Vollholzbau mit Loggien, Privatgärten und Terrassen bieten Wohnwelten, um die Urlaubsfreiheit auszukosten: Im 25 Meter langen ökologisch beheizten Infinity-Pool schwimmen, Sonnenstrahlen in der privaten Outdoor-Oase einfangen, gute, ehrliche Küche aus Südtiroler Produkten kennenlernen, Erinnerungen schaffen.

HIRBEN, das ist auch wunderbar entspannte Wellness. Ruhig und erholsam ist es in dem 1.000 m2 großen Bereich mit Finnischer Sauna, Dampfbad, Bio-Sauna, Infrarot-Kabine und Heusauna. Beim gesunden Schwitzen schweift der Blick auf die Berge. Drei großzügige Ruhebereiche laden dazu ein, einmal an nichts zu denken und nur zu sein. Verschiedene Aufgüsse und Salzpeelings bringen frische Energie. Auf der Liegewiese am Pool ein Sonnenbad nehmen, im Yoga-Raum Asanas zum Loslassen üben, im Fitnessraum an der Kondition arbeiten – das HIRBEN gibt dem Wohlbefinden viel Raum.

Nicht auf die Uhr schauen müssen, das ist Urlaub. In den eigenen vier Wänden entspannen, zur Ruhe kommen, in der Natur tief durchatmen, alles ungezwungen und gemütlich, dafür ist das HIRBEN gemacht. Gäste entscheiden flexibel vor Ort, ob sie ihren „HIRBEN Naturlaub” mit Frühstück und Alpine Dinner, nur mit Frühstück oder „ohne alles” genießen möchten. Am Frühstücksbuffet erwarten die Gäste duftende Brötchen, Obst und Cerealien, Körner zum Selberschroten, Joghurt, Honig von den „HIRBEN Bienen”, Herzhaftes aus der Region und vieles mehr. Abends kommt das Alpine Dinner auf den Tisch – keine starren Menüs, vielmehr locker-flockige Themenabende und gemütliche Genüsse, die zum Erlebnis werden. Südtiroler Küche mit italienischer Leichtigkeit und Mhm-Effekt, das passt zum „HIRBEN Naturlaub”.

Das HIRBEN ist für Menschen gemacht, die aus dem Hamsterrad aussteigen möchten. Leidenschaftliche Gastgeber haben hier ein Refugium geschaffen, in dem es nicht darum geht, den besten Posts nachzujagen und Urlaubserlebnisse zu sammeln. HIRBEN Naturlaub ist ein Gefühl, das man – hat man es einmal kennengelernt – nicht mehr missen möchte. Herzerfrischende Sommertage ganz nah an der Natur.

Aktuelle Angebote

Dolomiten Wanderurlaub (15.–22.06.24, 19.–26.10.24)

Leistungen: 7 Übernachtungen mit Halbpension, geführte Wanderung auf den Kühwiesenkopf mit Blick auf den malerischen Pragser Wildsee, Sonnenaufgangswanderung auf den Strudelkopf mit Blick auf die bekannten Drei Zinnen, zahlreiche Wandertipps, Besuch der Lachsräucherei Salmone Dolomiti mit anschließender Verkostung, Berg- und Talfahrt mit der Drei Zinnen Helmbahn, Wellnessbereich, 25-Meter-Infinity-Pool mit Inneneinstieg, beheizt und Liegewiese, Yoga-Raum, Fitnessraum, E-Bike und Fahrradverleih gegen Gebühr, Holidaypass – Preis p. P.: ab 1.042 Euro

Dolomiti Superbike Woche (07.–14.07.24)

Leistungen: 7 Übernachtungen mit Halbpension, 2 geführte Radtouren zur Streckenerkundung, wohltuende Arnika Sportlermassage, bestens ausgestatteter, abschließbarer Radkeller, Reparaturmöglichkeit und Waschgelegenheit für Bikes, Geheimtipps für interessante Strecken von Juniorchef Fabian, Wellnessbereich, 25-Meter-Infinity-Pool mit Inneneinstieg, beheizt und Liegewiese, Yoga-Raum, Fitnessraum, E-Bike und Fahrradverleih gegen Gebühr, Holidaypass – Preis p. P.: ab 1.252 Euro