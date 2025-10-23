Hier ansehen: Kirby Air Riders bekommt eine zweite Nintendo Direct

Nintendo hat angekündigt, dass seine zweite Nintendo Direct, die für Kirby Air Riders erscheint, sogar noch länger ist als die erste.

Mehr zu Kirby Air Riders

Das Unternehmen veröffentlichte am 19. August ein Kirby Air Riders Direct-Video, in dem Regisseur Masahiro Sakurai das Spiel sehr detailliert erklärte. Dieses Video dauerte insgesamt 47 Minuten, was zu leichter Kritik in den sozialen Medien von Leuten führte, die darauf hinwiesen, dass Sakurai länger damit verbracht hatte, ein einziges Spiel zu erklären, als viele Nintendo Direct-Multi-Spiele-Präsentationen dauern. Sakurai scheint jedoch noch nicht fertig mit der Aufschlüsselung des Games zu sein.

Deshalb erscheint heute tatsächlich ein zweites Kirby Air Riders-Direct, das dieses Mal eine volle Stunde dauert. Dementsprechend liest sich auch die offizielle Ankündigung – „Begleitet uns am 23. Oktober um 15 Uhr zu einer zweiten Direct mit dem Direktor Herrn Sakurai“, postete Nintendo auf seinem offiziellen X-Account. „Die Live-Präsentation wird etwa 60 Minuten dauern und weitere Informationen über das am 20. November 2025 erscheinende Nintendo Switch 2-Spiel enthalten“.