Kirby Air Riders erscheint am 20. November 2025 für Nintendo Switch 2

Der spaßige Action-Racer Kirby Air Riders wird am 20. November auf Nintendo Switch 2 für 69,99 Euro veröffentlicht.

Über Kirby Air Riders

Dies gaben Publisher Nintendo und die Entwickler Sora Ltd. und Bandai Namco Studios direkt nach der Direct-Veranstaltung zum Spiel bekannt. Hier ist ein Überblick über das Spiel, aus der Feder von Nintendo: Das Kirby Air Riders-Spiel ist ein wildes Action-Erlebnis über Land, Meer und Luft, bei dem Sie den frenetischen Kirby-Spaß in die Hand und an den Griff bekommen! Dieses neue Spiel ist die Fortsetzung von Kirby Air Ride, das ursprünglich 2003 für das Nintendo GameCube-System veröffentlicht wurde. Es verbessert und erweitert den Spaß, bietet den Fans nun eine Liste von Fahrern zur Auswahl, von denen jeder seine eigenen Eigenschaften und Fähigkeiten hat. Darüber hinaus gibt es neue Air Ride-Maschinen, wiederkehrende Spielmodi und neue Spezialbewegungen! Kirby Air Riders ist ein rasantes Chaos von Sora Ltd. und Bandai Namco Studios, Inc. und erscheint am 20. November 2025 für Switch 2.