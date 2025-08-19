Hier ansehen: 45 Minuten lange Nintendo Direct zu Kirby Air Riders – schon heute!

Nintendo wird satte 45 Minuten Informationen über Kirby Air Riders präsentieren, die lang erwartete Switch 2-Fortsetzung von Kirby Air Ride.

Über Kirby Air Riders

Die Kirby Air Riders Direct wird heute, am 19. August ab 15 Uhr, live gestreamt. Obwohl seine 45-minütige Länge ungewöhnlich erscheinen mag, liegt es daran, dass Spieldirektor Masahiro Sakurai selbst anwesend sein wird, um Kirby-Fans eine eingehende Präsentation darüber zu geben, was das Spiel in Bezug auf das Gameplay auf den Tisch bringt. Nintendo kündigte Kirby Air Riders im April als Teil der großen Switch 2-Enthüllung des Unternehmens Nintendo Direct an. Kirby Air Riders soll irgendwann im Jahr 2025 erscheinen, obwohl Nintendo dem Spiel kein festes Datum genannt hat. Das ist etwas, das wahrscheinlich demnächst etwas genauer beleuchtet wird. Wir erinnern uns: Das ursprüngliche Kirby Air Ride wurde 2003 für den Nintendo GameCube veröffentlicht. Es wurde von HAL Laboratory entwickelt und, wie seine bevorstehende Fortsetzung, von Sakurai geleitet.

Das ursprüngliche Spiel war täuschend einfach und verließ sich nur auf den Steuerstick und die A-Taste, um Kirby zu steuern, während er durch Rennstrecken gleitet, Feinde aufsaugt und ihre absorbierten Kräfte nutzt. Das Nintendo Direct über Kirby wird das dritte Showcase des Unternehmens in weniger als einem Monat sein, nach einem Nintendo Direct Partner Showcase Ende Juli und einem Indie World Anfang August. Was ist schon ein Sommerloch? Schließlich steht auch die gamescom 2025 an! Vielleicht wird das Game auch dort auf einem Stand schon spielbar sein? So oder so, Nintendo hat für den Rest des Jahres ein paar große Nintendo Switch 2-Spiele für den Rest des Jahres vorbereitet. Es gibt also einen stetigen Strom, und im September kommt wohl eine nächste große Veranstaltung. Aber erst eines nach dem anderen – seht hier die aktuellste Direct!