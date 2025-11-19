Heute um 15 Uhr kommen mehr Infos zu Pokémon-Legenden: Z-A – Mega-Dimension

Weitere Neuigkeiten zu Pokémon-Legenden: Z-A – Mega-Dimension werden laut The Pokémon Company schon heute bekannt gegeben.

Über Pokémon-Legenden: Z-A – Mega-Dimension

Die Nachricht wird um 15 Uhr veröffentlicht, obwohl derzeit unklar ist, ob es sich um einen neuen Trailer für die Erweiterung oder etwas Anderes handelt. Obwohl The Pokémon Company nicht angedeutet hat, was die Nachrichten enthalten werden, wird erwartet, dass der kommende DLC mehrere neue unangekündigte Mega-Evolutionen enthalten wird, so dass vor der Veröffentlichung des DLC mehr von ihnen enthüllt werden könnten, wie es bei Z-A schon der Fall war. In einem neuen Trailer, der Anfang dieses Monats veröffentlicht wurde, wissen wir, dass Pokémon-Legenden: Z-A – Mega-Dimension ab 10. Dezember verfügbar sein wird.

Der neue DLC wird sich auf das mythische Pokémon Hoopa konzentrieren, aber auch die Rückkehr mehrerer Pokémon aus dem gesamten Franchise und neue Mega-Evolutionen. In der Geschichte trifft der Spieler einen Pokémon-Trainer namens Ansha und ihren Partner Pokémon Hoopa. Laut einem Kurzgeschichten-Text, der von The Pokémon Company veröffentlicht wurde, „Verzerrungen, die in Lumiose City aufgetreten sind, und mit Hilfe von Hoopa werden die Spieler diese Verzerrungen besuchen, um das Geheimnis aufzudecken.“ Dieser DLC wird auch viele Fan-Lieblings-Pokémon bringen, wohl einschließlich Tragosso.