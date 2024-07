Herbstliche „Seen-Sucht“ in der Dolomitenregion Kronplatz

Wenn im Herbst die Natur für ein buntes Farbspektakel sorgt und die Berge in der Abendsonne „glühen“, entfaltet die Dolomitenregion Kronplatz ganz besondere Reize. Am besten peilt man einen der vielen Seen an – für ein doppelt schönes Bergerlebnis.

Der Kronplatz (2.275 m) gilt als Südtirols schönster Aussichtsberg, weil sich von seinem Gipfel die ganze Pracht der Dolomiten „aufspannt“. Die Region zu seinen Füßen nennt sich Dolomitenregion Kronplatz. Der Hauptort der Tourismusregion zwischen Pustertal, Antholzertal und Gadertal ist Bruneck.

Türkisgrünes Auge im Wald

Abgesehen vom Kronplatz gibt es natürlich unzählige weitere sehenswerte Plätze in der Dolomitenregion Kronplatz, unter anderem auch vier magische Seen, die einen ganz besonderen Reiz entfalten, wenn sich im Herbst das Laub verfärbt und die Sonne golden von einem blitzblauen Himmel strahlt. Für viele ist der Antholzer See (1.642 m) der schönste Alpensee. Er liegt wie ein türkis-grünes Auge inmitten von tiefgrünen Nadelwäldern und den mächtigen Bergen des Naturparks Rieserferner-Ahrn am Ende des Antholzer Tales. Wenn im Herbst die Lärchen ringsum gelbe Farbtupfer ins Dunkelgrün der Wälder setzen und den See eine leichte Dunsthaube überzieht, ist seine prächtigste Zeit gekommen. Auf dem Naturlehrpfad um den See wird man immer wieder mit unglaublichen Ausblicken belohnt.

Se(h)enswerte Dolomitenseen

Auf der Südseite des Kronplatzes liegen im sagenhaft-lieblichen Fanes-Auenland oberhalb von St. Vigil im Enneberger Tal vier Seen. Vom Berggasthaus Pederü geht es auf einer Wanderung durch Latschenkiefer-Felder in die märchenhafte Fanes-Landschaft mit dem „Parlament der Murmeltiere“. In gut zwei Stunden sind die Lavarellahütte und der erbsengrüne Grünsee erreicht. Er liegt etwas versteckt im bewaldeten Gebiet und gibt im Herbst vor den bleichen Dolomitenfelsen um die mächtige Eisengabel (2.543 m) ein besonders schönes Bild ab. Eine kleine Extratour vom Grünsee über die Faneshütte und den Limopass zum Limosee (2.174 m) lohnt sich ebenso. Auch dieser Bergsee schimmert gelb-grün und liegt inmitten von eindrucksvollen Dolomitengipfeln wie der Neunerspitze (2.968 m). Der Ausblick über die Großfanesalm zu den Furcia Rossa Spitzen (2.781 m) ist überwältigend. Etwas mehr Mühe erfordert der Hochalpensee (2.250 m) im Naturpark Fanes-Senes-Prags. Er ist für geübte Tourengeher vom Gasthof „Bad Bergfall“ in Olang über die Dreifingerscharte erreichbar. Mit der markanten Dreifingerspitze als Hintergrund ergeben sich an klaren Herbsttagen traumhafte Fotomotive.

Weitere Informationen zur Dolomitenregion Kronplatz findet ihr auf der offiziellen Webseite.