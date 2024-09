Herbstauszeit „for adults only“ im exklusiven Food & Boutique Hotel Badia Hill

Genießer:innen entdecken das Badia Hill Food & Boutique Hotel im Herzen der majestätischen Dolomiten. Nicht nur, dass der Herbst die Region von ihrer schönsten Seite zeigt. Die herrliche Jahreszeit bringt eine wohltuende Ruhe mit sich und das Badia Hill krönt einen Herbsturlaub für Erwachsene mit außergewöhnlicher Gastfreundschaft und erstklassiger Gastronomie. Jedes Detail ist auf das Wohlbefinden der Gäste ausgerichtet – von den eleganten Zimmern über die beiden exzellenten Restaurants bis hin zum exklusiven Dach-Spa mit atemberaubendem Panoramablick auf die bunte Herbstlandschaft.

Das Badia Hill bietet 33 komfortable und luxuriöse Zimmer. Von hausgemachten Pralinen über einen Weinklimaschrank bis hin zu privaten Saunen und Jacuzzis finden die Gäste in den Wohnwelten zahlreiche Highlights für grenzenlose Entspannung. Jedes Zimmer verfügt über einen Balkon mit Blick auf die Dolomiten.

Kulinarischer Herbst in zwei Restaurants und mit durchgehend geöffneter Küche

Die Gastgeber im Badia Hill sind überzeugt, dass Essen eine Quelle des Glücks ist. Deshalb ist die Küche von 7.30 bis 21.30 Uhr geöffnet, um alle kulinarischen Wünsche zu erfüllen. Der Tag beginnt mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet, gefolgt von einem leichten Mittagessen, einem Nachmittagssnack und einem Gourmet-Dinner. Das Bistro Badia Hill bietet eine ungezwungene und einladende Atmosphäre, ideal für einen Abend zu zweit, mit Freunden oder der Familie. „Sharing“ steht im Mittelpunkt des kulinarischen Erlebnisses mit Portionen, die ideal sind, um eine Vielzahl von Aromen zu genießen. Dazu wird ein Glas Wein gereicht, das die Sommelière Michaela ausgesucht hat. Das Ristorante Porcino ist das Herzstück des Hotels. Raffiniert und überraschend zelebriert das Restaurant den Steinpilz im Gourmetmenü des Küchenchefs Marco Verginer, begleitet von sorgfältig ausgewählten Weinen von Michaela. Eine kulinarische Reise, die die authentischen und kostbaren Aromen dieser seltenen und beliebten Delikatesse hervorhebt.

Wellness-Zeit im exklusiven Dach-Spa: Entspannung und Wohlbefinden

Wenn die Tage kürzer werden, ist es umso schöner, sich im Dach-Spa des Badia Hill verwöhnen zu lassen, zu regenerieren und den 360-Grad-Blick auf die Dolomiten zu genießen. Der beheizte Pool bietet vom frühen Morgen bis zum Sonnenuntergang einen atemberaubenden Blick auf den Sasso Santa Croce. Die Hotelgäste entspannen in der Bio-Sauna oder im Türkischen Bad, während der Wellness-Salon mit Panoramablick die perfekte Umgebung für eine Mußestunde bietet. Einzigartig ist die Whisky-Sauna aus schwarzem Holz. Hier finden alle 20 Minuten automatische Aufgüsse statt und Bergdüfte umhüllen die Sinne.

Lounge Bar und Cigar Room

Die Lounge Bar ist ein besonderes Plätzchen für einen gemütlichen Drink. Am offenen Kamin machen es sich Genießer gemütlich und das Barteam sorgt für eine große Auswahl an erlesenen Getränken. Im Cigar Room genießen Genießer in eleganter Atmosphäre eine Auswahl edler Zigarren und Whiskys.

Outdoor-Erlebnisse in der bunten Herbstnatur

Das Badia Hill ist der ideale Ausgangspunkt, um die Dolomiten in der goldenen Jahreszeit zu erleben: Die Wiesen der Armentara, das Hochland der Gardenaccia und La Crusc beim Wandern oder mit dem E-Mountainbike erkunden. Das Boutique-Hotel liegt in unmittelbarer Nähe zu bekannten „Sehenswürdigkeiten“ wie dem Heiligkreuzkofel und dem Lagazuoi See. Und es gibt noch viel mehr Naturschönheiten und Hütten für ein entspanntes Bergerlebnis. Mit einem Almfrühstück mit frisch gebackenem Brot, selbstgemachtem Käse, Almbutter und frischer Milch in den Tag starten. Bis in den Spätherbst liegen den Naturliebhabern die Berge zu Füßen. Das Auto braucht hier niemand. Leichte Spaziergänge, anspruchsvolle Wanderungen und Radtouren starten vom Hotel aus.