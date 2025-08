Hello Kitty Island Adventure: Wheatflour Wonderland-DLC angekündigt

Sunblink hat den herunterladbaren Inhalt Wheatflour Wonderland von Hello Kitty Island Adventure angekündigt.

Zu Hello Kitty Island Adventure: Wheatflour Wonderland

Er wird für Switch und PC über Steam am 18. September für 14,99 Euro oder kostenlos für Apple Arcade veröffentlicht. Die PlayStation 5-Veröffentlichung des DLC (das Grundspiel gibt’s bereits) kommt „bald“. Worum geht’s? Als Kuromi und My Melody einen magischen Trank auf einen Haufen Mehl in Hello Kittys Café verschütten, öffnen sie ein geheimes Portal zum Wheatflour Wonderland, einer skurrilen Welt mit wehendem Getreide, hellen Buntglasburgen, mysteriösen Ruinen und mehr als ein wenig Magie. Plötzlich erscheint Cogimyun mit einer dringenden Bitte: Repariert die Weizenmehlwächter und eröffnet die alte Zitadelle erneut, in der sich ein großer Schatz befindet!

Wheatflour Wonderland fügt die größte neue Welt seit dem Start des Spiels, neue Koch- und Bastelmöglichkeiten, magische neue Freunde und mehr Geheimnisse hinzu, als man mit einem Zauber erreichen kann. Neue Freunde wie Cogimyun, die entzückende Weizenmehlfee, Ebi Fry und Cogimyon warten auf euch. Damit nicht genug, ihr könnt eure eigenen Zauberstäbe erstellen und anpassen, die euch den Weg zu ganz neuen Rätseln und Herausforderungen eröffnen. Jede Menge neue Outfits und Accessoires gibt es zudem, und ihr könnt 100 Herzen finden, die ihr dann gegen Belohnungen einlösen könnt. Neue nudelbasierte Lebensmittel wie Instant-Ramen, Spaghetti mit Fleischbällchen und mehr lassen sich herstellen. Neuer Trailer zum Spiel gefällig?