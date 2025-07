Hello Kitty Island Adventure erscheint nächste Woche auf PS5

Hello Kitty Island Adventure wird Anfang August sein entzückendes Gameplay auf die PlayStation 5 bringen.

Über Hello Kitty Island Adventure

Fast wie Animal Crossing und Konsorten: Hello Kitty Island Adventure wurde erstmals 2023 als iOS Apple Arcade-Exklusivtitel eingeführt und wurde Anfang 2025 auf PC und Nintendo Switch gebracht, was mehr Sanrio-Fans die Möglichkeit gab, die farbenfrohe Welt zu erleben. Ähnlich wie bei gemütlichen Spielen wie der Animal Crossing-Serie bietet der Titel eine immersive Inselerkundung mit Hello Kitty, My Melody und auch weniger bekannten Sanrio-Charakteren. Das Spiel veröffentlicht auch monatliche thematische Updates, die neue Event-Aktivitäten und Funktionen einführen.

Während der Entwickler Sunblink dafür seilt, dass die Apple Arcade-Updates von Hello Kitty Island Adventure auf die PC- und die Nintendo Switch-Versionen des Spiels kommen, bereitet es sich bereits auf den Start für PlayStation 5 am 5. August 2025 vor. Die PS5-Version enthält die acht Hauptregionen, eine Fülle beliebter Sanrio-Charaktere, mit denen die Spieler interagieren können, und eine Multiplayer-Funktion, die mit Freunden und Familie gespielt werden kann. Das Cozy-Game hat auch ein fortlaufendes Friendship Festival mit My Melody und Kuromi bis zum 23. August, so dass es möglich ist, dass PS5-Fans es erleben können, bevor es endet.