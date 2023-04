HBO bringt eine Harry Potter-TV-Show heraus: Mehr Futter für die Fans

HBO arbeitet an einer Harry Potter-Fernsehserie, die jedem Buch eine ganze Staffel widmet. Klingt zu gut, um wahr zu sein?

Über die Harry Potter-Serie

Nur etwas mehr als ein Jahrzehnt nach der Veröffentlichung des letzten Harry-Potter-Films scheint es an der Zeit zu sein, die Geschichte des Zauberers noch einmal zu erzählen. HBO schließt gerade einen Deal zum Neustart von J.K. Rowlings Sieben-Bücher-Serie als neue TV-Show ab, dies berichtet Lucas Shaw bei Bloomberg. Die Serie würde laut dem Bericht jeden Teil der Serie in eine Staffel adaptieren. Die Staffeln des Fernsehens würden der Serie mehr Raum geben, um in die Zauberwelt der Bücher einzutauchen, mit weniger Notwendigkeit, Dinge auszuschneiden als die Original-Kinofilme, die 2001 mit der Veröffentlichung von Harry Potter und der Stein der Weisen begannen.

Dieser Plan ist Teil der HBO-Muttergesellschaft Warner Bros. – Hogwarts Legacy wird von Warner Bros. Games veröffentlicht – und passt ins Gesamtbild. Denn das wiedererstarkte Interesse wird nun genutzt und mündet in den Versuch, einige seiner größten Marken neu zu starten. Diese Strategie begann vor ein paar Monaten mit der Ankündigung, dass James Gunn und Peter Safran die DC Studios übernehmen, und wurde vor ein paar Wochen mit der Nachricht von neu gestalteten Der Herr der Ringe-Filmen fortgesetzt, die J.R.R. bringen werden. Tolkiens klassische Bücher sind zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder auf dem Bildschirm zu sehen. Freude für die Fans – was haltet ihr davon?