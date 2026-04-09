Hazelight Studios (It Takes Two, Split Fiction) arbeitet an viertem Spiel

Hazelight Studios ist bekannt für genau eine Art von Spiel: Koop-Action-Abenteuer, und das machen sie richtig gut. Es kommt ein neues!

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It Takes Two von 2021 hat schon alle Dämme gebrochen und wurde nicht umsonst ein Spiel des Jahres, während der Nachfolger Split Fiction durch technische Fortschritte und grafischem Feinschliff mehr von der besten Kost servierte. Es stellt sich heraus, dass sie sich auch ziemlich gut verkaufen: Hazelight sagte heute, dass diese beiden Spiele, plus das Koop-Drama A Way Out aus dem Jahre 2018, jetzt mehr als 50 Millionen Mal verkauft wurden. Natürlich wird ein Hazelight-Feiervideo eine F-Bombe enthalten. Es ist mittlerweile fast schon eine Regel an dieser Stelle.

Die Zusammensetzung der Verkäufe ist vielleicht etwas unerwartet, insbesondere weil A Way Out fast doppelt so viele Exemplare verkauft hat wie Split Fiction. Aber der zeitliche Faktor kann nicht ignoriert werden: A Way Out erreichte in acht Jahren 13 Millionen verkaufte Exemplare, während Split Fiction in nur einem Jahr sieben Millionen Verkäufe erzielte. Das sieht in einem Jahr wieder anders aus. Wie es in dem Tweet hieß, arbeitet Hazelight an etwas Neuem: Das Studio sagte im Februar auf X, dass es „zurück in der Küche ist und etwas wirklich Leckeres kocht“.