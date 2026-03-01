Hat Pokémon Wind und Welle Angst vor GTA 6 ?

Nach der Ankündigung der neuen Pokémon Wind und Welle Spiele sind viele Fans überrascht. Anders als erwartet, erscheint das neueste Abenteuer der ikonischen Monsterjagd erst 2027 – und nicht wie gewohnt im November. Größtenteils positiv überrascht, freuen sich Fans, dass die neuen Spiele mehr Entwicklungszeit bekommen und gleichzeitig bereitet sich die Gaming-Branche auf die Veröffentlichung von GTA IV am 19.November 2026 vor. Da stellt sich doch die Frage: Hat Pokémon Angst vor GTA?

GTA 6 verscheucht Pokemon Wind und Welle?

Traditionell ist der Herbst der Höhepunkt für Pokémon-Hauptspiele. November gilt seit Jahren als bevorzugtes Zeitfenster für neue Abenteuer der Taschenmonster. Mit der Verschiebung auf 2027 verlässt Nintendo erstmals dieses bewährte Muster. Nur mit Spinn-Off Spielen wie Legenden: Arceus hat man schon mal ganz untypisch im Jänner ein größeres Pokémon Projekt herausgebracht.

Durch die Veröffentlichung im nächsten Jahr erhalten Pokémon Wind und Welle mehr Entwicklungszeit als frühere Pokémon-Spiele, wodurch das neue Abenteuer hoffentlich deutlich besser wird. Doch viele spekulieren, dass diese Entscheidung weit über die reine Entwicklungszeit hinausgeht. Immerhin würde Pokémon im November auf einen anderen Gaming-Giganten treffen.

Zuerst denkt man sich GTA und Pokemon sprechen ganz unterschiedliche Zielgruppen an, doch eigentlich stimmt das nur bedingt. Wir feiern nun 30 Jahre Pokémon, viele treue Trainer:innen die mit den ersten paar Pokémon Generationen begonnen haben, sind auch erwachsene GTA-Fans. Die Mehrheit der Jugendlichen wird wahrscheinlich aus Coolness ebenso auf den GTA-Hype aufspringen. Übrig bleiben nur noch die Zwutschkis, und bestimmt haben sogar einige von ihnen GTA auf dem Radar. Und selbst wenn euch GTA so gar nicht interessiert, wird es Ende des Jahres überall ein riesiges Thema sein.

GTA 6 überschattet alles?

Grand Theft Auto IV wird voraussichtlich nicht nur das meistverkaufte Spiel des Jahres 2026, sondern könnte auch das Kaufverhalten auf Konsolen weltweit beeinflussen. Selbst Nintendo könnte unter diesem Druck stehen, auch wenn Pokémon vielleicht sogar das einzige Franchise ist was es mit GTA 6 aufnehmen könnte. Aber das Stichwort ist Konsole und für das neue Pokémon Abenteuer muss man sich eben die neue Switch 2 zulegen.

Ein gleichzeitiger Release hätte potenziell sowohl die Verkäufe der Konsole als auch die von Wind und Welle beeinträchtigt. Es ist also denkbar, dass Nintendo den Pokémon-Release intern verschoben hat, um nicht direkt mit GTA zu konkurrieren. Schließlich wird der späte Herbst 2026 von jedem anderen Spiel gemieden – selbst Legenden wie Wolverine erscheinen schon im September. Außerdem haben die Leute nach ein paar Monaten im neuen Jahr wieder finanzielle Mittel und Lust, sich eine weitere Konsole zu kaufen.



Pokémon schon im Frühjahr 2027 ?

Trotz der offiziellen Ankündigung für 2027, muss es nicht heißen, dass wir auf Wind und Welle bis Ende 2027 warten müssen. Ein interne Verschiebung von November 2026 auf beispeilsweise Frühjahr 2027 wäre denkbar. Somit können die neuen Pokémon Spiele vielleicht schon im März erscheinen, um noch mit dem Geschäftsjahr von Nintendo zu harmonieren. Möglicherweise ist auch eine Veröffentlichung vor dem nächsten Pokémon Day am 27.Februar, dann könnte man Pokémon-typisch gleich eine Story-Erweiterung ankündigen – auch wenn das vielen Fans übel aufstoßen würde.

Andernfalls ist das tropische Pokémon Setting natürlich auch perfekt für die Sommermonate, also Juni geeignet. Egal wann Wind und Welle erscheinen, selbst wenn es November 2027 wird, ist es nur von Vorteil – denn je mehr Entwicklungszeit in das Spiel fließt, desto besser wird das finale Erlebnis.

Trotzdem bleibt es spannend, wie die Pläne von Nintendo aussehen – vor allem, wer die Lücke füllen soll, die Pokémon dieses Jahr hinterlässt…

Nintendos Alternativen für 2026

Nintendo wird nicht untätig dastehen, sie müssen die Switch 2 weiter befüttern. Auch wenn das Weihnachtsgeschäft gedämpft ist, kann man trotzdem im September/Oktober noch ein großes Spiel veröffentlichen. Es stellt sich nur die Frage welches Franchise diese Rolle übernimmt?

Anstatt Pokémon könnte vielleicht der Italiener ins Rampenlicht rücken. Viele hoffen auf ein neues 3D-Mario-Spiel für die Switch 2. Mario kommt zwar nicht so oft zum Zug aber wenn, nimmt er genau so viel Gewinn wie Pokemon ein. Falls Mario keine Zeit findet, könnte der Bruder einspringen und uns mit Luigis Mansion 4 überraschen. Oder wenn Splatoon Raiders doch kein Sommer Spiel wird, könnte es Switch 2-Fans im Herbst erfreuen.

Egal warum Pokémon Wind und Welle erst 2027 erscheinen – ob aus zusätzlicher Entwicklungszeit oder aus Respekt vor GTA 6 – 2026 hält sowieso schon genug Spiele bereit. Und mittlerweile scheint das nächste Jahr ebenso vollgepackt zu werden.