Harry Potter: Die Ausstellung öffnet die Tore am 16.12.2022 in der Wiener METAStadt

In wenigen Wochen können Fans der Wizarding World zum ersten Mal an einem europäischen Standort ihre personalisierte Reise durch Harry Potter: Die Ausstellung starten. Das interaktive Erlebnis würdigt die Filme und Geschichten von Harry Potter, Phantastische Tierwesen und die erweiterte Wizarding World, einschließlich dem Theaterstück Harry Potter und das verwunschene Kind, durch wundervoll gestaltete Umgebungen, die die legendären Szenen, Charaktere, Schauplätze und Tierwesen erlebbar machen, die von J.K. Rowling erschaffen wurden.

Besucher:innen können authentische Requisiten und Originalkostüme aus den Harry Potter– und Phantastische Tierwesen-Filmen aus nächster Nähe betrachten und haben die Möglichkeit, sich mit innovativen, beeindruckenden und magischen Umgebungen und Installationen zu beschäftigen, wie sie noch nie zuvor in einer Touring-Ausstellung zu sehen waren. Außerdem können die Gäste in einem Souvenirshop offiziell lizenzierte Produkte kaufen, die von den Harry Potter-Filmen inspiriert wurden, sowie exklusive Artikel, die in keiner anderen Wizarding World Experience erhältlich sind.

Harry Potter: Die Ausstellung ist ab 16. Dezember täglich* für nur wenige Wochen in Österreich besuchbar, bevor die Produktion die weitere Reise durch Europa antritt. (*komplette Öffnungszeiten unter HarryPotter-Ausstellung.at) Mit Preisen ab € 29,90 (Standard-Time-Slot-Ticket für Erwachsene unter der Woche, exkl. Service Gebühren) gilt das interaktive Erlebnis als absolutes Highlight für Groß und Klein. Ermäßigungen für Kinder bis 15 Jahren, Student:innen, Senior:innen und Menschen mit Behinderungen sind erhältlich. Kinder unter 3 Jahren können die personalisierte Reise gratis miterleben.

Als besonderes Highlight und beliebtes Geschenk zählen die Flex-Tickets mit flexiblem Besuch und VIP-Tickets mit flexiblem Besuch am gewählten Tag inkl. vielen exklusiven Goodies.

Tickets können unter HarryPotter-Ausstellung.at sowie bei allen oeticket Vorverkaufsstellen gebucht werden.

Für Gruppen und Schulklassen steht außerdem unser Touristik Team unter touristik@semmel.de gerne zur Verfügung.