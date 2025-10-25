Halloweengewinnspiel: Wir verlosen Karten fürs IKONO in Wien

Süßes oder Saures! Anlässlich der schaurig schönesten Nacht des Jahres verlosen wir IKONO Gutscheine, die euch den Zutritt zu einer Welt ermöglichen, in der ihr ganz ungeniert endlich wieder einmal Kind sein könnt. Mitmachen, lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

2 x 2 Karten fürs IKONO Vienna

Ein Ort, der Gefühle weckt und verbindet

IKONO Vienna hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Menschen wieder in den Mittelpunkt zu rücken – nicht nur als Betrachter:innen, sondern als aktive Teilnehmer:innen eines einzigartigen Erlebnisraums. Durch interaktive Installationen und immersive Kunstmomente bietet IKONO seinen Besucher:innen die Möglichkeit, die Hektik des Alltags hinter sich zu lassen und sich voll und ganz auf sich selbst sowie ihre Begleitung zu konzentrieren.

„Oftmals können der Trubel des Alltags und persönliche Beziehungen negative Auswirkungen auf uns haben, die nicht nur unsere Stimmung, sondern auch tiefere Emotionen und Empfindungen beeinflussen. Sich auf immersive Erlebnisse einzulassen, die alle Sinne herausfordern, fördert nicht nur das allgemeine Wohlbefinden, sondern auch die Entwicklung kreativer und fantasievoller Fähigkeiten, von denen wir nie dachten, dass wir sie besitzen. IKONO ist ein Beispiel dafür, wie eine Reise durch verschiedene eklektische Welten zu dem Ausbruch werden kann, den wir oft brauchen“, sagt Fernando Pastor, Mitbegründer und CEO von IKONO. Ob im Bällebad, umgeben von funkelnden Lichtinstallationen oder in Räumen voller Ballons – jeder Moment ist darauf ausgelegt, die Sinne zu schärfen und unvergessliche Erinnerungen zu schaffen. „IKONO ist keineswegs nur ein immersives Erlebnis; es ist ein Ort, an dem man dem Alltag entfliehen und neue Sinne wecken kann“, erklärt Pastor.

Ich war schon zur Eröffnung im IKONO – lest hier meinen Erfahrungsbericht.