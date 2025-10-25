Halloweengewinnspiel: Wir verlosen Karten fürs IKONO in Wien
Süßes oder Saures! Anlässlich der schaurig schönesten Nacht des Jahres verlosen wir IKONO Gutscheine, die euch den Zutritt zu einer Welt ermöglichen, in der ihr ganz ungeniert endlich wieder einmal Kind sein könnt. Mitmachen, lohnt sich!
Was könnt ihr gewinnen?
2 x 2 Karten fürs IKONO Vienna
Ein Ort, der Gefühle weckt und verbindet
IKONO Vienna hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Menschen wieder in den Mittelpunkt zu rücken – nicht nur als Betrachter:innen, sondern als aktive Teilnehmer:innen eines einzigartigen Erlebnisraums. Durch interaktive Installationen und immersive Kunstmomente bietet IKONO seinen Besucher:innen die Möglichkeit, die Hektik des Alltags hinter sich zu lassen und sich voll und ganz auf sich selbst sowie ihre Begleitung zu konzentrieren.
„Oftmals können der Trubel des Alltags und persönliche Beziehungen negative Auswirkungen auf uns haben, die nicht nur unsere Stimmung, sondern auch tiefere Emotionen und Empfindungen beeinflussen. Sich auf immersive Erlebnisse einzulassen, die alle Sinne herausfordern, fördert nicht nur das allgemeine Wohlbefinden, sondern auch die Entwicklung kreativer und fantasievoller Fähigkeiten, von denen wir nie dachten, dass wir sie besitzen. IKONO ist ein Beispiel dafür, wie eine Reise durch verschiedene eklektische Welten zu dem Ausbruch werden kann, den wir oft brauchen“, sagt Fernando Pastor, Mitbegründer und CEO von IKONO. Ob im Bällebad, umgeben von funkelnden Lichtinstallationen oder in Räumen voller Ballons – jeder Moment ist darauf ausgelegt, die Sinne zu schärfen und unvergessliche Erinnerungen zu schaffen. „IKONO ist keineswegs nur ein immersives Erlebnis; es ist ein Ort, an dem man dem Alltag entfliehen und neue Sinne wecken kann“, erklärt Pastor.
Ich war schon zur Eröffnung im IKONO – lest hier meinen Erfahrungsbericht.
Tickets können online unter ikono.global gekauft werden.
Teilnahmebedingungen
Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 8.11.2025 um 23:59 Uhr.
Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.
Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.
Beyond Pixels wünscht
viel Glück!