Half-Life 3: Kommt das Spiel mit der neuen Steam Machine?

Half-Life-Fans sind geduldig. Für die eingefleischten Fans da draußen kommt der neueste Test der Geduld aus dem Podcast von Insider Gaming Weekly, der behauptete, dass der dritte Teil der Half-Life-Franchise mit der Einführung der Steam Machine irgendwann im Frühjahr 2026 erscheint.

Kommt Half-Life 3 tatsächlich?

„Das Fenster, das mir ausdrücklich gesagt wurde, war das Frühjahr 2026 für die Steam Machine, für den Frame, für den Controller, für Half-Life 3“, sagte Mike Straw, einer der Gastgeber des Insider Gaming Weekly-Podcasts und leitender Redakteur bei Insider Gaming. „Am Ende des Tages ist das Spiel real.“ Straw fügte hinzu, dass alle vorherigen Termine für die Ankündigung des nächsten Half-Life-Spiels vergangen sind, aber dass seine Quellen „immer noch darauf stehen, dass dies ein Spiel ist, das ein Starttitel mit der Steam Machine sein wird“. Die Bindung an die neueste Hardware-Version von Valve könnte jedoch ein Problem sein, da Straw feststellte, dass der explosive Sprung bei den RAM-Preisen erhebliche Sorgen über den tatsächlichen Preis der Steam Machine hervorruft.

„Es gibt jedoch Bedenken, dass sie keine Entscheidung über den Preis getroffen haben, was die Ankündigung von etwas anderem irgendwie zurückhält“, sagte Straw. „Ich habe keinen Zweifel daran, dass Valve aufgrund dessen, was auf der Komponentenseite vor sich geht, immer noch versucht, Entscheidungen zu treffen.“ Während optimistische Anhänger während der Game Awards auf einige Teaser hofften, hat Valve offiziell nach wie vor noch immer nichts gesagt. Es gibt jedoch immer noch viel Hoffnung, insbesondere wenn man bedenkt, dass Valve Half-Life 2 zu seinem 20-jährigen Jubiläum aktualisiert hat und frühere Gerüchte auf ein Spiel hindeuteten, das sich noch in der Entwicklung befindet, aber von Anfang bis Ende spielbar ist. Wir werden es sehen – und dann wollen wir Portal 3!