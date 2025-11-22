Valves Steam Machine wird mehr als alle Konsolen kosten

Jetzt ist es offiziell bekannt: Die neu angekündigte Steam Machine von Valve wird so viel „wie ein PC und nicht wie eine Konsole“ kosten. Weit mehr als 500,- Euro!

Zur Valve Steam Machine

Das kommt von einem Valve-Sprecher, der während einer Enthüllungsveranstaltung mit Linus Tech Tips sprach. Laut Linus Sebastian bedeutet dies wahrscheinlich, dass die Steam-Firma die Produktionskosten nicht subventionieren wird, um die Verbraucherpreise zu senken, wie es Unternehmen wie PlayStation und Xbox in der Vergangenheit getan haben. Derzeit (von der Black Week mal abgesehen) ist die PS5 für 500 bis 550 Euro im Einzelhandel erhältlich, wobei die PS5 Pro für 750 Euro und die Xbox Series X ab 600 Euro erhältlich ist. Beide Plattforminhaber haben in diesem Jahr die Preise erhöht. „Valve war aufgrund der ’schnell sich entwickelnden Marktbedingungen‘ nicht in der Lage, spezifische Zahlen zu nennen, aber sie werden es natürlich konkretisieren, wenn die Steam Machine im ersten Quartal 202 zusammen mit dem neuen Steam Controller auf den Markt kommt“, sagte Sebastian.

„Sie gaben mir jedoch einen Hinweis: Sie sagten, dass sie zwar erwarten, dass die Steam Machine mit einem PC sehr wettbewerbsfähig ist, aber wie ein PC bepreist wird, nicht wie eine Konsole mit Spielen, die den Vorabkauf von Hardware subventionieren. Sie würden nicht sagen, warum, aber wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass es teilweise darum besteht, die Margin-Möglichkeiten ihrer potenziellen Partner für Steam-Spiele und Steam-Software zu vermeiden, aber auch, weil sie erkennen, dass die Steam-Maschine ein vollwertiger PC ist. Es gibt also keine Garantie dafür, dass ein Unternehmenskauf von 10.000 dieser Dinge zu einem einzigen Spielverkauf führen würde, also müssen sie wirklich die Nachhaltigkeit ihres Kerngeschäfts schützen.“ Das macht alles durchaus Sinn und würde die Steam Machine zum ersten standardisierten PC machen – auch das hat einen Vorteil. Was meint ihr?