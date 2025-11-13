Valve lernt die Nummer 3: Drei neue Ankündigungen des Herstellers!

Darunter befindet sich eine Neuerfindung der Steam Machine, eines Gaming-PCs, der wie eine Konsole verwendet werden soll. Ebenfalls enthüllt wurden das Steam Frame, das nächste VR-Headset von Valve, und ein neuer Steam Controller, die alle „Anfang 2026“ ausgeliefert werden sollen. Valve sagte in einer Pressemitteilung, dass es spezifischere Zeiten direkt nach Jahreswechsel mitteilen wird. Valve hat die Preise für Steam Machine, Steam Frame oder neuen Steam Controller noch nicht bekannt gegeben, aber alle sind auf der Wunschliste über Steam verfügbar. Alle drei Produkte werden in die Vereinigten Staaten, Kanada, Großbritannien, die EU und Australien geliefert. Die Verteilung für Japan, Südkorea, Hongkong und Taiwan wird von Komodo abgewickelt, das derzeit auch das Steam Deck verteilt.

Steam Machine

Die würfelförmige Steam Machine wird mit dem Steam-Betriebssystem ausgestattet sein, ist für das Spielen „optimiert“ und so konzipiert, dass sie wie eine Spielekonsole oder wie ein Gaming-PC an eurem Monitor oder Fernseher sitzt. Da es sich um einen PC mit 16 GB Arbeitsspeicher und 512 oder 2 TB Speicherplatz handelt, können wir andere Apps und Programme oder ein anderes Betriebssystem installieren. Und wie beim Steam Deck müssen wir uns nur mit unserem Steam-Konto anmelden, um auf alle Spiele in unserer Steam-Bibliothek zugreifen zu können.

Steam Frame

Das Steam Frame-Headset ist für das Streaming sämtlicher unserer Steam-Spiele gedacht, nicht nur für VR-spezifische Titel. Es wird als „komfortabel, kabellos, leicht“ beschrieben und unterstützt Controller-Eingaben für normale PC-Spiele und VR-Spiele. Valve beschreibt es als „Streaming-First“ und einen PC selbst „angetrieben von einem Snapdragon-Prozessor“. Wie die Steam Machine erhalten auch Spiele Verifizierungsbewertungen, um anzuzeigen, welche Spiele „eigenständig“ darauf funktionieren.

Steam Controller

Der neue Steam Controller von Valve ist die letzte Hardware, die am Mittwoch vorgestellt wurde. Steam Deck-Fans werden die Trackpads auf beiden Seiten des Controllers bemerken, genau wie die auf dem Steam Deck. Sie eignen sich hervorragend für Spiele, die normalerweise am besten mit Maus und Tastatur gespielt werden, wie Ego-Shooter oder Echtzeit-Strategiespiele. Mit den Trackpads und Grifftasten auf der Rückseite ist der Steam Controller stark anpassbar. „Dank seiner Eingabeparität mit Steam Deck wird Steam Controller vom ersten Tag an mit Community-Konfigurationen für Tausende von Spielen vorbefüllt sein, oder ihr könnt eure eigenen erstellen und teilen“, schrieb Valve auf der Store-Seite für diese Hardware. Es kann mit jedem Gerät verwendet werden, das Steam oder die Steam Link-App verwendet, wie PCs, Tablets und Telefone. Was haltet ihr von diesen Ankündigungen?