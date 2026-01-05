GRID: Legends: Deluxe Edition (Nintendo Switch 2) im Detail

GRID: Legends: Deluxe Edition wurde Ende letzten Jahres für die Switch 2 angekündigt und wird bald für Nintendos neues Hybridsystem erscheinen.

Mehr zu GRID: Legends: Deluxe Edition

Es wurde bereits bestätigt, dass diese Version des Spiels Grafik- und Leistungsmodi enthalten wird, und weitere Details zu diesen Modi wurden jetzt vom Entwickler Feral Interactive während eines Chats mit Fans auf Reddit enthüllt. Hier lest ihr, was bestätigt wurde: „GRID Legends wird sowohl ‚Grafik‘- als auch ‚Leistung‘-Voreinstellungen für Spielen im TV- und im Handheld-Modus erhalten (wo wir 30 fps bzw. bis zu 60 fps erwarten können), sowie spezielle ‚Ausgeglichen‘- und ‚Akkusparen‘-Voreinstellungen exklusiv für den Handheld-Modus. So können wir unsere bevorzugte Mischung aus Bildrate und Grafikpracht auswählen.“

„Was die grafischen Effekte betrifft, so behält Switch 2 alle Feuerwerkskörper, Reifenrauch, Funken und Rückwärtsfeuer bei, die Sie von mobilen und anderen Konsolenversionen erwarten.“ Das Team erwähnte auch, wie diese Version die Nintendo Switch Online-Variante des GameCube-Controllers unterstützen wird: „Ja – GRID: Legends: Deluxe Edition unterstützt die NSO-Variante des GameCube-Controllers und bietet analoge Trigger-Unterstützung für Beschleunigung und Bremsen. Das wurde hier alles getestet und verifiziert!“ Das klingt schon alles sehr ansprechend – werdet ihr euch diesen Titel für Nintendo Switch 2 holen?