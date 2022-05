GravaStar Sirius Pro – Die stylischen Buds im Test

Der Sound kann tatsächlich einiges. Ich habe die verschiedensten Daten durch die GravaStar-Earbuds geleitet und war jedes Mal aufs Neue begeistert. Den ersten Test, den neue Kopfhörer für mich bestehen müssen, ist klassische Musik. Höhen, Tiefen, Mitten, hier können sie in allen Bereichen punkten, oder eben nicht. Die Sirius Pro legen eine gute Performance hin. Auch bei voller Lautstärke bleibt das Klangbild ausgewogen und wirkt an keiner Stelle überladen.

Ausstattung und Coolness-Faktor

Wie es sich für solch leicht martialisch anmutende Technik gehört, kann der geneigte Flaschentrinker das Case gleich auch als Flaschenöffner verwenden. Und damit sie auch wirklich immer dabei sind, liefet GravaStar gleich eine Kette mit, mit der das Case lässig um den Hals gehängt werden kann. Ein nettes kleines Gimmick. Insgesamt ist das Case eine schicke Aufbewahrungsbox und wer es dann zuhause noch gemütlicher haben möchte, bestellt sich die Docking-Station dazu, lästiges Kabelsuchen hat sich dann erledigt.

Im Ohr fühlen sich die Sirius Pro sehr angenehm an. Dank der mitgelieferten Aufsätze in verschiedenen Größen finden sie in nahezu jedem Ohr halt. Wie sooft gilt aber auch hier, wer wirklich kleine Ohren hat, wird auch mit den GravaStar Sirius Pro nicht glücklich, Selbst mit dem kleinsten Aufsatz bleibt ein Gefühl, als könnten die Buds jederzeit rausfallen. Sitzen sie aber erst einmal gut im Ohr entsteht trotz der potenten Technik nie ein unangenehmes Gefühl. Die Buds drücken nicht und werden auch bei längerem Tragen nie schwer. Obendrein wirken sie, zumindest in der metal-look Variante dezent und wenig auffällig.