Gran Turismo 7: Spec III ist da, mit Telemetrie und mehr

Wer es ernst mit Gran Turismo 7 meint, freut sich über das Spec III-Update. Denn es ist nun endlich da und gibt euch alle Infos!

Über Gran Turismo 7 Spec III

Das Spec III-Update führt die neue Funktion „Data Logger“ ein. Dieses Tool erstellt eine visuelle Darstellung eurer Fahrdaten, die wir zurückverfolgen und analysieren können, genau wie im echten Motorsport. Aber warum den Data Logger verwenden? Wenn ihr eure Daten studiert, könnt ihr Wege finden, euch zu verbessern und insgesamt schneller zu werden. Zu diesem Zweck sollten wir damit beginnen, zwei Datensätze zu vergleichen, anstatt nur einen zu analysieren. Wir können unsere persönlichen besten Runden laden oder sogar Wiederholungsdaten von den schnellsten Spielern in der Online-Rangliste herunterladen. Vergleicht eure Daten mit einem Beispiel und sucht dann nach Unterschieden und Verbesserungen.

Fahrtechniken vergleichen und verbessern

Was ist der Unterschied zwischen einem schnellen Fahrer und einem langsamen Fahrer? Wenn man Fahrdaten im Datenlogger auf diese Weise vergleicht, ist es leicht zu erkennen, wo und warum Zeitunterschiede auftreten. Analysiert schnellere Fahrer und versucht, ihre Techniken zu kopieren, um eine Abkürzung zum Rennerfolg zu erhalten. Wann wird wo gebremst, wie wirken sich unterschiedliche Geschwindigkeiten aus?

Autoeinstellungen vergleichen und verbessern

Der Datenlogger eignet sich auch hervorragend zum Abstimmen eurer Autoeinstellungen. Mit dem Data Logger müsst ihr nicht nach Gefühl vorgehen. Die Daten sind alle da, um zu sehen, damit wir herausfinden können, was funktioniert und welche Verbesserungen vorgenommen werden können. Probiert den Data Logger grundlegend aus und seht ganz einfach, was die umfassenden Daten für eure Setups tun kann.