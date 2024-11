Gorfion Familotel Liechtenstein: Im Familien-Skiurlaub rundum entspannt

Im Gorfion Familotel Liechtenstein erleben Familien den Winter von seiner schönsten Seite. Das Skigebiet direkt vor der Haustür ist perfekt auf die kleinen Skifahrer eingestellt. Raus an die frische Luft zum Rodeln, Winterwandern und Langlaufen. Im Hotel dreht sich alles um unvergessliche Familienerlebnisse, viel Spaß und herrliche Entspannung.

Was erwartet euch?

So einfach kann Skifahren mit der ganzen Familie sein. Das Pistenglück für grosse und kleine Skifahrer:innen liegt direkt vor dem Gorfion Familotel Liechtenstein im traumhaften Malbun. Die Kinder können es kaum erwarten, raus zu flitzen zur Skischule und die Skier anzuschnallen. Kein Schleppen der sperrigen Skiausrüstung, kein Ski-Shuttle. Einfach vor der Haustür ins Schneevergnügen starten, die Pisten direkt am Hotel und der Skischul-Treffpunkt vor dem Haus, das lieben Familien. Wer sich schon auf den blauen, roten und schwarzen Pisten wohlfühlt, macht sich auf den Weg in die Berge: 23 Pistenkilometer führen vom 2.000 Meter hohen Sareis, vom 1.871 Meter hohen Täli und vom 1.884 Meter hohen Hochegg hinunter ins Bergdorf Malbun. Im Malbi-Park, nur 200 Meter vom Gorfion entfernt, lernen Kinder spielerisch den richtigen Schwung. Kinder bis einschließlich Jahrgang 2018 erhalten den Skipass kostenlos. Die passende Skiausrüstung gibt es im Sportgeschäft gleich um die Ecke. Sollte der Schnee einmal auf sich warten lassen, sorgen die Schneekanonen der Bergbahnen Malbun für gute Pistenverhältnisse.

Direkt vom Gorfion aus kann man zu Winter- und Schneeschuhwanderungen aufbrechen. Einige Wege sind auch im Winter gut mit dem Kinderwagen befahrbar. Wer gerne draußen unterwegs ist, leiht sich im Familienhotel bequeme Kindertragen oder geländegängige Kinderwagen mit warmen Fusssäcken und Regenschutz aus. Geführte Schneeschuhwanderungen führen alle Interessierten auf die schönsten Routen der Wintersportregion. Auf den Loipen im nahen Steg sind Langläufer:innen mit sich und der Natur im Einklang. Für eine lustige Rodelpartie stehen im Hotel Schlitten mit Babysitz und Zipfelbob zum Verleih bereit. Gemeinsame Familienerlebnisse lassen rund um das Gorfion Familotel Liechtenstein nicht lange auf sich warten.

Familien im Chill-Modus

Im Gorfion Familotel Liechtenstein verbringen Familien eine schöne Zeit miteinander. Auch die Eltern genießen erholsame Auszeiten für sich. Täglich von 9 bis 20.30 Uhr sind die Kinderbetreuer:innen gut gelaunt und wissen immer, was der eingeschworenen Ferienbande Spass macht. Schon die Allerkleinsten werden im Hotel Gorfion liebevoll betreut, um Mama und Papa eine Verschnaufpause zu gönnen. Der Softplay-Bereich begeistert die Kleinen. Im hoteleigenen Schwimmbad werden die Kids zu Malbuner Wassernixen. Im Babybecken planschen die Kleinsten im herrlich warmen Wasser. Die Erwachsenen finden in der Saunalandschaft einen Wellness-Rückzugsort, wo sie in aller Ruhe durchatmen und entspannen können. Kulinarisch wird die ganze Familie von früh bis spät verwöhnt. Die Gourmetküche auf Haubenniveau – vom Frühstücksbuffet über den Mittagssnack bis zum Fünf-Gang-Abendmenü – begeistert die Gourmets. Kinder finden am Kinderbuffet alles, was das Kinderherz begehrt.

Aktuelle Angebote