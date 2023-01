Google Stadia verabschiedet sich, Shadow will dessen Platz einnehmen

Mittlerweile ist Google Stadia tot, und damit ist einer der ehrgeizigsten Dienste Geschichte. Doch Shadow (zur offiziellen Website) lauert bereits!

Mehr über Shadow

In unserem Review des Dienstes kamen wir zu einem sehr versöhnlichen Ergebnis. Anstatt sich einen PC um einen vierstelligen Betrag kaufen zu müssen, kann man hier mit einem vergleichsweise günstigen Abo auf starke Leistung zugreifen. Ein schöner Bonuspunkt: Man spart zusätzlich Geld, da man als Privatnutzer:in niemals eine Internetverbindung in dieser Geschwindigkeit (120 MB down, 13 MB up) und vor allem in dieser Preisklasse bekommt. Darüber hinaus macht es keinen Unterschied, ob ihr den Rechner in der Cloud zum Arbeiten oder zum Spielen verwendet: Die Performance ist einfach klasse und reicht selbst für fordernde Anwendungen und Games locker aus. Das einzige Limit ist euer eigenes Internet.

Wenn eure Verbindung passt, macht die Nutzung des Shadow-Dienstes einfach nur Spaß. Kritikpunkte gibt es nur wenige, einer ist für manche wohl der Preis des Gesamtpaketes und der andere die fehlende Optimierung bei Touchscreen-Geräten. Abgesehen davon bekommt ihr genau das, was Shadow verspricht: Jede Menge Leistung und einen ganz eigenen Windows-PC, auf den ihr von überall aus zugreifen könnt. Das Ganze läuft wunderbar ab, und im Fall des Falles gibt es einen kompetenten Support, der euch unter die Arme greift. Wer also mit den Kosten leben kann und mal starke Hardware ausprobieren möchte, kann ganz unkompliziert das Shadow Power Upgrade ausprobieren. Aber seid gewarnt: So viel Leistung macht es schwer, wieder zurückzusteigen!