Ich will mehr! Shadow Power Upgrade ab sofort verfügbar

Während der allerersten Shadow Spotlight Keynote im Mai 2022 stellte der Cloud-Gaming-Streaming-Dienst seine strategische Vision vor und positionierte sich als die ultimative Plattform für Gamer:innen, Kreative und Unternehmen. Nun werden die Versprechen, die der Community gemacht wurden, eingelöst und mit dem Power Upgrade eine neue Konfiguration freigeschaltet.

Mit dem Power Upgrade erhaltet ihr Zugang zu einem PC mit leistungsstarken, modernen Komponenten. Der Service wird dabei über die Cloud bereitgestellt, ohne dass dafür ein neues physisches Gerät angeschafft werden muss.

Zum Launch verfügt das Power Upgrade über die folgenden Komponenten:

Eine AMD EPYC 7543P CPU mit 4 Kernen und 8 Threads

Die Leistung einer High-End-GPU, mit einer NVIDIA GeForce RTX A4500 (Leistung ähnlich der einer NVIDIA GeForce RTX 3070, designt für professionelle Anwendungen)

16 GB RAM

Das Power Upgrade ist für einen Aufpreis von 14,99 € pro Monat erhältlich, zzgl. der 29,99 € für den regulären Zugang zu Shadow*. Zusätzlicher Speicherplatz kann ebenfalls hinzugebucht werden, wodurch sich die Gesamtkapazität auf bis zu 5 TB erweitern lässt.

Wer das Power Upgrade noch nicht vorbestellt hat, muss sich keine Sorgen machen: Zugänge sind immer noch in begrenzter Zahl verfügbar. Weitere werden im Laufe des Novembers sowie danach in regelmäßigen Abständen bereitgestellt. Nutzer werden per E-Mail und über die Shadow-Kanäle in den sozialen Medien auf dem Laufenden gehalten. Es lohnt sich also SHADOW auf Twitter und Instagram zu folgen, die offizielle Website und den Discord-Server zu besuchen sowie den YouTube-Kanal zu abonnieren.

Wer mehr über die jüngsten Ankündigungen von Shadowerfahren möchte, kann sich die letzten beiden News auf dem offiziellen Twitch-Kanal ansehen.