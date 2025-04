Google präsentiert Veo 2: KI-Videos selbst erstellen leicht gemacht

Verwandelt textbasierte Prompts mit Veo 2 in 8-Sekunden-Videos – jetzt für alle mit Gemini Advanced mit einem Google One AI Premium-Abo.

Über Googles Gemini Veo 2

Ab sofort können Nutzer*innen von Gemini Advanced Videos mit dem innovativen Videomodell Veo 2 erstellen und teilen. Gemini übersetzt textbasierte Prompts in lebhafte Videos – und ihr gestaltet Stil und Inhalt ganz nach euren Wünschen. Veo 2 ist noch leistungsfähiger als das Vorgängermodell und kann hochauflösende detailreiche Videos in Kinoqualität produzieren. Das Modell versteht physikalische Gesetzmäßigkeiten und menschliche Bewegungen besser und ermöglicht so flüssige Charakter-Animationen. Das Ergebnis: authentische Szenen und eine verbesserte Detailgenauigkeit in einer Vielzahl von Themenbereichen und visuellen Stilen. Um Videos zu kreieren, wählt ihr einfach Veo 2 im Dropdown-Menü von Gemini aus. Anschließend erhaltet ihr einen achtsekündigen Videoclip in 720p-Auflösung als MP4-Datei im 16:9-Format. Es gibt monatliche Nutzungsgrenzen für die Anzahl der Videos, die ihr erstellt. Google benachrichtigt euch aber, sobald ihr euch eurer eigenen Grenze nähert. Beispiele für solche Videos findet ihr übrigens auf dem Google-Blog!

Mit Gemini genügt eine einfache Beschreibung eurer gewünschten Szene – sei es eine kurze Geschichte, eine visuelle Idee oder ein spezifischer Moment – und Gemini erweckt eure Vorstellungen zum Leben. Je detaillierter die Beschreibung, desto genauer ist auch das Ergebnis. Dies eröffnet eine Welt voller kreativer Möglichkeiten, die eurer Fantasie freien Lauf lässt. Ihr könnt ungewöhnliche Kombinationen visualisieren, verschiedene Stile von Realismus bis Fantasy erkunden oder kurze visuelle Ideen ganz leicht umsetzen. Auf dem Mobilgerät ist das Teilen eures Videos ganz einfach: Auf dem Smartphone genügt das Tippen auf den Teilen-Button, um eure kurzen, spannenden Videos direkt auf Plattformen wie TikTok und YouTube Shorts hochzuladen und mit der Welt zu teilen. Diese neue Art der Videogenerierung wird in den kommenden Wochen weltweit für alle mit Google One AI Premium in der Web-Version und auf Mobilgeräten ausgerollt. Und das Beste: Die Funktion ist in allen von Gemini unterstützten Sprachen verfügbar. Probiert es gleich selbst aus, unter gemini.google.com – was haltet ihr davon?