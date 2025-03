Google Pixel 9a ist offiziell: Flaches, budgetfreundliches Smartphone enthüllt!

Ein neuer Frühling, ein neues Google Pixel-Smartphone: Mit dem Pixel 9a gibt es ein neues Design und viel an starker Hardware. Lest mehr!

Über das Google Pixel 9a

Das Google Pixel 9a zeigt eine große Designänderung im Vergleich zu früheren Modellen. Es hat eine flache Rückseite mit einem nahezu bündigen Kameramodul, das sich vom restlichen Markt mit seinen Kamera-Inseln abhebt. Das Telefon hat einen flachen und formschönen Rahmen, der jenen Chassis von der Pixel 9-Serie ähnelt. Es kommt mit einem 6,3-Zoll-OLED-Actua-Bildschirm mit 2424 x 1080 Pixel Auflösung und einer wunderbar flüssigen Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Der Bildschirm kann eine Helligkeit von 2.700 Nits erreichen und ist durch Corning Gorilla Glass geschützt. Das Kamera-Setup umfasst eine 48-MP-Hauptkamera, eine 13-MP-Ultraweitwinkelkamera und eine 13-MP-Frontkamera. Zusätzlich gibt es optische Bildstabilisierung, die sich nicht nur bei Schnappschüssen, sondern auch bei der Videostabilität auszeichnen kann. Der Tensor G4-Chip hat in der Vergangenheit in Benchmarks eine gute Leistung erbracht und bei Stresstests ein gutes Wärmemanagement beibehalten. Also wird sich das beim neuen Gerät nicht ändern, und auch die sonstigen Checkboxen werden abgehakt: Über 30 Stunden Akkulaufzeit, bis zu 100 Stunden mit dem Extremstromsparmodus – dank dem 5100 mAh fassenden Akku ist da einiges an Ausdauer mit von der Partie!

Die Abmessungen des Google Pixel 9a betragen 154,7 x 73,3 x 8,9 mm bei einem Eigengewicht von 185,9 Gramm. Schnellladen und kabelloses Laden sind auch mit an Bord, es gibt 8 GB RAM und 128 oder 256 GB Speicherplatz. Die Farben heißen Obsidian, Porcelain, Iris und Peony – sieben Jahre Softwareunterstützung wird vom Hersteller versprochen. Neben Fingerabdrucksensor gibt es auch Face Unlock, und ihr habt Zugriff auf das gesamte Google-KI-Ökosystem mit allen Tools, wenn ihr das Gerät ersteht. Das Google Pixel 9a ist demnächst in den USA, Kanada, Großbritannien, Deutschland, Spanien, Italien, Irland, Frankreich, Norwegen, Dänemark, Schweden, Niederlande, Belgien, Österreich, Portugal, Schweiz, Polen, Tschechien, Rumänien, Ungarn, Slowenien, Slowakei, Litauen, Estland, Lettland, Finnland, Australien, Japan, Indien, Singapur, Taiwan sowie Malaysia verfügbar. Besonders pikant: Es gibt ja Sperrfristen, die jede Pressevertretung einzuhalten hat. Googles kommendes Budget-Handy wurde aber vorab schon in einem Unboxing-Video vom Tech-Rezensenten Sahil Karoul enthüllt. Das Video gab vorab einen detaillierten Blick auf das Gerät vor seiner offiziellen Enthüllung, die schon lange Zeit für den 19. März 2025 ab 16 Uhr geplant war.