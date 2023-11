Godzilla Minus One ab 1. Dezember in ausgewählten Kinos

Gute Nachrichten für Godzilla-Fans – peppermint anime bringt Godzilla Minus One in Kooperation mit TOHO CO., LTD ab 1.12.2023 in ausgewählte heimische Kinos.

Worum geht’s?

Mit Godzilla Minus One erwartet uns, zum 70-jährigen Jubiläum unseres Lieblings-Filmmonsters, ein neuer Live-Action-Film aus Japan, dem Heimatland von Godzilla, und damit der insgesamt 37. Eintrag in einer unsterblichen Filmreihe.

Der erste Godzilla-Film erschien auf den Tag genau heute vor 69 Jahren, am 03.11.1954, in den japanischen Lichtspielhäusern und veränderte die Filmwelt für immer. Tatsächlich wird sich der Film auf die Ursprünge Godzillas besinnen. Die Handlung des Films spielt nämlich in Japan, kurz nach dem Ende des 2. Weltkrieges, in einer Zeit, in der Japan bereits am Boden lag und quasi auf den Status „0″ zurückgesetzt wurde. Nun taucht auch noch Godzilla auf und versetzt das Land sowie seine Bevölkerung an den Rand der Vernichtung, womit sich auch der Titel des Films „-1″ erklären lässt. Für die Regie und VFX ist Takashi Yamazaki verpflichtet worden, der schon mit „Yamato – Schlacht um Japan” bewiesen hat, dass er filmisch mit dieser Zeitepoche umgehen kann.