God of War Ragnarök Video stellt das Kampfsystem und die Gegner vor

In der zweiten Episode dreht sich alles um das Kämpfen: Einzigartige Gegner und verschiedene Zwischenbosse stellen sich dem Vater-Sohn-Duo entgegen, die im dynamischen Kampfsystem mit noch mehr Tiefgang, diversen neuen Fähigkeiten sowie spektakulären Finisher-Moves und Kombinationen auftrumpfen. Darüber hinaus berichtet das Team der Santa Monica Studios über die Voraussetzungen eines herausragenden Kampferlebnisses. Ein besonderes Augenmerk wurde auch auf Atreus gelegt, der zu einem jungen Erwachsenen reifte und in der Fortsetzung eine aktivere Rolle in den Kämpfen spielt.

Dem letzte Woche veröffentlichten Einblick in die Entwicklung der Story von God of War Ragnarök folgt im zweiten Video der “Hinter den Kulissen”-Serie von Santa Monica Studio ein Ausblick auf das Kampfsystem des Spiels sowie neue furchterregende Gegner. Auch sind einige brandneue Gameplay-Szenen zu sehen.

Teaser:

In der nächsten Episode am 1. November gibt das Team einen kleinen Einblick in das Design der Kreaturen und Charaktere in God of War Ragnarök.