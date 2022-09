Epischer God of War Ragnarök Story Trailer enthüllt

Nach den wenigen Gameplay Schnipseln vor ein paar Tagen, wurde nun zum Abschluss der gestrigen State of Play der God of War Ragnarök Story Trailer enthüllt. Der Trailer zeigt zwar kein ungeschnittenes Gameplay, doch dafür überwältigende Szenen aus dem bevorstehenden Abenteuer.

Ein einzigartiges und episches Abenteuer

Im Trailer versucht Odin mit seinen psychologischen Spielen Kratos zu verwirren. Wir sehen die Wölfe Sköll und Hati die Sonne und Mond einfangen. Unsere Helden kämpfen gegen viele neue sowie unterschiedliche Gegnertypen und zuletzt bekommen wir einen kleinen Vorgeschmack auf den epischen Kampf zwischen Kratos und Thor. Während der Allvater seine Spielfiguren in Stellung bringt, müssen Kratos und Atreus entscheiden, ob sie sich den Fesseln ihres Schicksals ergeben oder über die prophezeiten Worte hinwegsehen und ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Seht euch selbst den Stroy Trailer an, der viele Fragen aufwirft und gleichzeitig sprachlos macht: