Gletscherfrische Familienabenteuer in Tux-Finkenberg

Tux-Finkenberg am schönsten Ende des Zillertals ist Tirols erste Adresse für den Familien-Winterurlaub. Der Hintertuxer Gletscher am Talschluss steht für faszinierende Naturerlebnisse – und das ganze Tal für maximalen Spaßfaktor.

Was erwartet euch?

Kaum sonst wo ist Skifahren so vielfältig wie in Tux-Finkenberg. Die 206 Pistenkilometer der Ski- und Gletscherwelt Zillertal 3000 sind zu drei Viertel leicht bis mittelschwer und damit ideal für Familien mit Kindern. Fünf Skischulen, Kinderländer und Kids- und Funslopes machen aus den Kleinen große Skistars. Snow Tubes, Tunnels, Steilkurven, Wellen­bahnen, Riesenschnecken und Ski-Karussells sorgen für den richtigen Dreh. Für ihr Familienangebot ernten die Tuxer Skiberge regelmäßig Höchstnoten auf den weltweit größten Testportals. Auch 2024 gab es wieder 5 von 5 Sternen und ein „Top für Familien“ auf skiresort.de.

Kinder-Angebote – Ski- und Gletscherwelt Zillertal 3000 5 Skischulen

4 Kinderländer

Flohpark Hintertux

Betterpark Hintertux

Fun- und Kidsslopes am Sommerberg

Pepis Winter-Kinderland am Penkenjoch

Kidsslope Rastkogel

Eggalm-Kinderpark

Bärenroute Eggalm

Tallift Hinteranger

Das größte Eis gibt’s am Gletscher

Der Hintertuxer Gletscher am Talschluss ist ein absolutes Pflichtprogramm für Familien. Schon die Auffahrt mit der höchstgelegenen Zweiseilumlaufbahn der Welt auf 3.250 Meter ist ein außerordentliches Erlebnis. Von der Panoramaterrasse reicht der Blick über den Tuxer Ferner ins Meer der Alpengipfel. Vier Fünftel der 62 Pistenkilometer am Hintertuxer Gletscher sind mittel oder leicht und damit ideal für Kinder. Die Bedingungen sind dank der Höhenlage ideal, auch wenn anderswo die Saison noch nicht einmal begonnen hat oder schon längst vorbei ist. Dazu bieten der Natur Eis Palast und die Spannagelhöhle ein echtes Abenteuerprogramm auch ohne Skier und Boards. Im Natur Eis Palast wandern Familien mit Kindern ab sechs Jahren das ganze Jahr 30 Meter unter dem Gletscher durch ein 640 Meter langes Höhlensystem mit riesigen Eiszapfen, funkelnden Eiskristallen, gefrorenen Wasserfällen, bis zu 15 Meter hohen Hallen und einem eisblauen Gletschersee. Die Spannagelhöhle auf rund 2.500 Metern am Hintertuxer Gletscher ist die größte Marmor­gesteins­höhle der Zentralalpen. Bei Touren durch die Labyrinthe im Tuxer Kamm werden riesige Hallen, Tropfsteine, Gletschermühlen, Kristalle und Knochenfunde entdeckt.

Highlights Hinertuxer Gletscher Panoramaterrasse auf 3.250 m

Natur Eis Palast

Naturdenkmal Spannagelhöhle

Gondelfrühstück und Brettljausen-Gondel (10er-Gondel Gefrorene Wand)

Betterpark Hintertux

Funslope Hintertux

Talabfahrt Schwarze Pfanne

Tuxer Winterspaß abseits der Piste

Noch mehr Abenteuer ohne Ski und Board liefern zwei Rodelbahnen in Tux-Finkenberg. Eine echte Mutprobe für kleine Abenteurer ist Kinderparagleiten auf Eggalm und Rast­kogel. Dafür gibt es einen unglaublichen Ausblick in die Zillertaler Berge als Lohn. Langläufer ziehen auf der 28 Kilometer langen Luggi-Gredler-Loipe zwischen Tux-Vorderlanersbach und Madseit ihre Runden, Eisläufer auf dem Natureislaufplatz in Tux-Lanersbach. Winterwandernde Familien gelangen auf 68 Kilometer freigeschaufelten Wegen bis hinauf zur Sommerbergalm, der Eggalm oder das Penkenjoch. Der Erlebnisweg über die Teufelsbrücke in die Naturoase Glocke, der Berg Wald Weg am Penkenjoch und die Winterwanderwege auf die Eggalm halten auch für Kinder genug Abwechslung bereit. Machen Bewegung und frische Luft hungrig, ist immer eine von rund 30 Hütten und 50 Restaurants in der Nähe. Nach Kaspressknödeln, Käsespätzle oder Kaiser­schmarren sind die Energie­speicher wieder gefüllt und der Spaß geht in die nächste Runde. Ist das Wetter nicht nach Outdoorspaß, bietet der 1.200 m² große Indoorspielpark Playarena volles Programm.