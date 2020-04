Gigaset GS195 LS Test: Simple Bedienung, seniorengerecht

Mit dem Gigaset GS195 LS hat der Hersteller ein seniorengerechtes Eisen im Feuer. Was dieses Smartphone so drauf hat, lest ihr in diesem Review!

Das erste Auspacken: Sehr angenehm

Gleich vorweg, dieses Smartphone ist baugleich mit dem GS195 (hier geht es zum Test). Daher ist die Haptik glücklicherweise genau die gleiche wie beim anderen Gerät! Sehr angenehm abgerundete Glaskanten treffen hier aufeinander, und die Glasrückwand fühlt sich richtig klasse an. Alles in allem liegt dieses Smartphone sehr gut in der Hand. Es ist auch eine Plastikhülle mit von der Partie, es ist euch überlassen, ob ihr diese verwendet oder nicht. Das Smartphone rutscht so oder so kaum von schrägen Flächen und ist somit ein prima Begleiter für den Alltag.

Schon beim ersten Einschalten seht ihr die Kamera-Stirn, die ähnlich wie beim iPhone X aussieht. Ansonsten ist das Design des Smartphones sehr aufgeräumt: Oben erwartet euch eine 3,5 mm-Buchse, an der rechten Kante sind die Lautstärkewippe wie auch der Standby-Knopf, unten befindet sich der USB-C-Port und links kommt ihr zum SIM-Karten-Slot. Das Gigaset GS195 LS fasst zwei SIM-Karten für jene, die zwei Telefonnummern zugleich nutzen wollen. Auf der Rückseite wartet noch ein echter Fingerabdruckscanner auf euch, der sich dank des Glasrückens einwandfrei erfühlen lässt und sehr angenehm zu berühren ist.

Gute Anpassungen für besondere Bedürfnisse

Das Gigaset GS195 LS hat aber einige Kniffe parat, die das Leben mit dem Smartphone äußerst angenehm machen. Den Anfang macht der spezielle Gigaset-Skin, der die Bedienung des Geräts auf bis zu zehn große Kacheln aufteilt. Es lässt sich auch eine eigene Notruf-Kachel einrichten, die es euch ermöglicht, Kontakte für Notruf-Anrufe zu hinterlegen. Wahlweise könnt ihr auch eine Notruf-SMS an diese absetzen, oder gleich bei der Notrufzentrale 112 anrufen. Benötigt ihr diese Funktion nicht, lässt sie sich in den Einstellungen auch ganz deaktivieren.

Das Leben leichter macht auch ein magnetisches Teil, das in die USB-C-Buchse am unteren Rand passt. Personen mit eingeschränkter Mobilität müssen das Ladekabel so nicht gezielt einstecken, es reicht, wenn der Stecker in die Nähe der Buchse gehalten wird. Schnell rastet alles ein, wo es soll, und eine blaue LED zeigt den Ladevorgang an. Ein einfacher Extra-Sperrbildschirm ist ebenfalls mit von der Partie, dabei muss man nur ein Symbol halten. Ist euch das zu unsicher, kann man den aber durch Android-typische Methoden wie Face Unlock, Fingerabdrucksensor, PIN oder Muster ersetzen.

Im Alltag: Sehr brauchbar und ausdauernd

Natürlich sind dank vorinstallierter Android 9-Version auch andere Möglichkeiten mit an Bord, um gewisse Dinge leichter lesbarer zu machen. Designs lassen sich größer stellen, genauso wie die generelle Textgröße, das ist alles nichts Neues. Der Gigaset-Skin lässt euch übrigens auch einstellen, ob man generell andere Apps verwenden darf! Falls man sich also nicht so recht mit anderen Programmen auskennt oder sie scheut, kann man hier das Gigaset GS195 LS noch zielführender einstellen. Hier wurde an so gut wie alles gedacht, und der Google Assistant kann bei allfälligen Aufgaben kompetent weiterhelfen.

So wie das GS195 ist auch dieses Smartphone eher ein Ausdauersportler als ein Sprintweltmeister. Da die Nutzung aber eher für Ältere ausgelegt ist, kann man dem Gerät in diesem Fall auch gar keinen Vorwurf machen: Die Akkulaufzeit ist dafür mehr als nur gelungen, und das Smartphone nimmt SeniorInnen einige Bedenken. Es ist nur schade, dass kein Umgebungslichtsensor verbaut wurde, denn die Helligkeit zu verändern, ist für Ungeübte eine Herausforderung. Hier wäre eine Automatik mit einem Umgebungslichtsensor zu begrüßen, um Älteren noch mehr Unterstützung zu bieten!

Kamera: Für Schnappschüsse geeignet

Funktional ist das GS195 LS allemal, Schnappschüsse bei Top-Belichtung werden meist mehr als nur durchschnittlich. Doch die Verlässlichkeit der Kamera ist etwas, was hinter teureren Modellen hinterherhinkt. Der Autofokus jagt allzu oft ein wenig zu lange dem optimalen Punkt hinterher, und die Farbtreue ist manchmal etwas fragwürdig. Es fängt damit an, dass manche Bilder fast eine Sekunde brauchen, bevor sie tatsächlich abgespeichert werden. Ein Kamera-Ersatz wird das Gigaset GS195 LS beileibe nicht, aber das ist auch nicht die Idee hinter diesem Gerät.

So muss nämlich auch lobend erwähnt werden, dass es bei dieser Kamera-App von Gigaset keine verwirrenden Einstellungsmöglichkeiten gibt. Es gibt genau vier große Knöpfe, nämlich Zurück, Auslösen, Fotos und den Kamerawechsel zur Selfie-Cam. Soweit funktioniert alles wie gewünscht, die beste Qualität dürft ihr jedenfalls nicht erwarten. Gerade herausfordernde Situationen wie Gegenlicht oder schlechte Beleuchtung sind etwas, womit der Kamerasensor nicht zurande kommt. Tierfotos oder Umgebungen werden aber prima eingefangen!

Technische Daten zum Gigaset GS195 LS

Der IPS-Bildschirm des Smartphones hat eine Diagonale von 6,18 Zoll und bietet eine Auflösung von 2246 x 1080 Pixel (404 ppi). Das ist ausreichend scharf, und befeuert wird dieser Screen von einem stromsparenden Spreadtrum-Achtkernprozessor und 2 GB RAM. Der interne Gerätespeicher beträgt 32 GB, ihr könnt aber bis zu 256 GB Speicher nachrüsten, wenn ihr dies so wünscht. Das schmutzabweisende 2,5D-Glas mit kratzfester Oberfläche sorgt übrigens für gute Haptik und hoffentlich lang anhaltender Freude an diesem Gerät. Die Abmessungen des Gigaset GS195 LS sind 156,1 x 76,1 x 8,4 Millimeter bei einem Gewicht von 180 Gramm – gemeinsam mit der Bauweise fällt das Gesamtpaket angenehm auf.

Die Gigaset-App sorgt für einfachste Bedienung dank groß angezeigter Kacheln, und für einfache Nutzung ist das Gerät perfekt geeignet. Ein wahres Leistungswunder dürft ihr hier nicht erwarten – das Gigaset GS195 LS tut zwar seine alltäglichen Dienste, doch bei eventueller Höchstleistung knickt das Gerät (wie auch das GX290) einfach weg. Ein Geekbench 5-Score von 154 singlecore und 818 multicore lassen erahnen, dass die Spitzenperformance zu wünschen übrig lassen kann. Für den Normalgebrauch reicht’s auf alle Fälle, und der daraus resultierende Vorteil der wirklich guten Akkulaufzeit (der Akku fasst 4.000 mAh) ist auch nicht zu verachten!