Gigaset GS195 Test: Dauerläufer zum kleinen Preis

Das Gigaset GS195 ist um 189 Euro erhältlich und soll dafür sämtliche Alltagsbedürfnisse abdecken können. Ob das so stimmt, lest ihr hier in diesem Review!

Das erste Auspacken: Super-Haptik

Wenn man an ein günstiges Smartphone denkt, könnten so manche schlechte Erfahrungen mitspielen. Knarzendes Gehäuse, störrische Tasten und vieles mehr fallen einem da ein. Da macht es richtig Laune, wenn man das Gigaset GS195 aus seiner Karton-Verpackung holt. Sehr angenehm abgerundete Glaskanten treffen hier aufeinander, und die Glasrückwand fühlt sich richtig klasse an. Alles in allem liegt dieses Smartphone so gut in der Hand, dass man es kaum mehr aus ebenselber geben mag. Dabei rutscht das Gerät auch kaum von schrägen Flächen, der Spagat zwischen glatt und doch griffig wurde hier optimal geschlagen!

Schon beim ersten Einschalten seht ihr die Kamera-Stirn, die ähnlich wie beim iPhone X aussieht. Ansonsten ist das Design des Smartphones sehr aufgeräumt: Oben erwartet euch eine 3,5 mm-Buchse, an der rechten Kante sind die Lautstärkewippe wie auch der Standby-Knopf, unten befindet sich der USB-C-Port und links kommt ihr zum SIM-Karten-Slot. Das Gigaset GS195 fasst zwei SIM-Karten für jene, die zwei Telefonnummern zugleich nutzen wollen. Auf der Rückseite wartet noch ein echter Fingerabdruckscanner auf euch, der sich dank des Glasrückens einwandfrei erfühlen lässt und sehr angenehm zu berühren ist. Video gefällig?