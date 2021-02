Ghosts`n Goblins Resurrection Entwicklertagebuch zum Grafikstil veröffentlicht

Was erwartet euch im Spiel?

Die legendäre Platforming-Serie feuert ihren Neuanfang mit Ghosts ‘n Goblins Resurrection, welches die Rückkehr der Serie markiert, die vor 35 Jahren ihr Debüt feierte. Der neueste Eintrag der Reihe zollt den Vorgängern Ghosts ‘n Goblins und Ghouls ‘n Ghosts Tribut, indem er Action-geladenes Sidescrolling-Gameplay mit märchenbuchhafter Optik und herausfordernden Hindernissen kombiniert. Das neue Spiel begleitet abermals den tapferen Ritter Arthur, der durch gespenstische Welten des Dämonenreichs rennen, springen und kämpfen muss. Arthur muss auf seiner Mission unzählige schaurige Feinde bezwingen und die Prinzessin aus der Gefangenschaft des Dämonenherrschers befreien. Mutige Ritter müssen extreme Vorsicht walten lassen, denn es warten viele Gefahren und Feinde wie beispielweise der Zombie, der Skelettmörder, Pig Man und Arremer.

Ob Langzeit-Fan oder AnfängerIn der Reihe, in Ghosts ‘n Goblins Resurrection könnt ihr entscheiden, wie bedrohlich Arthurs Reise sein wird, indem eine von drei Schwierigkeitsstufen gewählt wird: Squire, Knight und Legend. Neu hinzu kommt der Page-Modus, der ungeübten Rittern in Ausbildung erlaubt, an derselben Stelle mit unbegrenzten Leben immer wiedergeboren zu werden. Um durch das Dämonenreich zu gelangen, muss Arthur von Allem Gebrauch machen, was ihm zur Verfügung steht. Dabei stehen ihm bewährte Waffen wie die Lanze und der Dolch, aber auch ganz neue Werkzeuge, wie der Hammer und die Stachelkugel zur Verfügung. Arthurs aktualisiertes Waffenarsenal beinhaltet außerdem neue Fähigkeiten und Arten Magie, die euch erlauben, den Kampf mit Zaubersprüchen wie Firewall und Thunderstorm aufzumischen und zu ihren Gunsten zu drehen. Um den Kampf gegen das Böse zu gewinnen und den Frieden wiederherzustellen, wird Arthur alle Waffentypen und Magiefähigkeiten meistern müssen.

Releasetermin

Das Spiel erscheint am 25.2.2021 für die Nintendo Switch.