Ghost of Yotei: Spezielle Konsolen und Controller für den Launch

Sony hat eine Reihe von PS5-Konsolen und -Controllern zum Thema Ghost of Yotei vorgestellt, die am 2. Oktober zusammen mit dem Spiel veröffentlicht werden.

Zu den Ghost of Yotei-Bundles

Das PS5 Ghost of Yōtei Gold Limited Edition Bundle wird weltweit erhältlich sein und ist von der japanischen Kunstform Kintsugi inspiriert, einem traditionellen Verfahren zur Reparatur zerbrochener Keramik mit Lack und Gold. Eine schwarze Ausgabe des gleichen Designs wird auch exklusiv bei PlayStation Direct in den Regionen erhältlich sein, in denen sie erhältlich ist, und „ausgewählte Einzelhändler“ anderswo. Diese Version ist inspiriert von einer anderen traditionellen japanischen Kunstform, Sumi-e, die die Verwendung von schwarzer Tinte auf Gemälden ist. Beide Bundles werden mit einem passenden DualSense Wireless Controller geliefert. Beide DualSense-Designs können auch separat erworben werden. Für diejenigen, die bereits eine PS5 besitzen, können Konsolenabdeckungen für PS5 und PS5 Pro direkt bei PlayStation erworben werden, wo direct.playstation.com verfügbar ist, und in anderen Regionen in „begrenzten Mengen“.

„Unsere Inspiration für dieses Design kam direkt von einem der Kernaspekte des Spiels: einem tiefen Fokus auf die Erkundung“, sagte Kreativdirektor Jason Connell. „Dazu gehören die handgezeichneten Symbole, die Atsu auf ihrer Karte markiert, ein Effekt im Kintsugi-Stil, der von ihrer Geistermaske gezogen wurde, und Pinselstriche, die an ihre Sumi-e-Gemälde erinnern. „Der hoch aufragende Mount Yōtei ist in der Mitte des Konsolendesigns enthalten, um alles zusammenzufügen, und Atsu wird auf dem DualSense-Controller hervorgehoben. Jedes dieser Elemente wurde sowohl in das Konsolen- als auch in das Controller-Design eingewebt.“ PlayStation hat am Donnerstag einen 20-minütigen Deep Dive State of Play für das Game ausgestrahlt, der einige der neuen Spielsysteme der Ghost of Tsushima-Fortsetzung demonstriert. Ghost of Yotei wird am 2. Oktober exklusiv für PS5 veröffentlicht.