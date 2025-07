Hier ansehen: PlayStation State of Play zu Ghost of Yotei

PlayStation hat bestätigt, wann die Ghost of Yotei-State of Play diese Woche ausgestrahlt wird. Am 10. Juli um 23 Uhr ist es so weit!

Zu Ghost of Yotei

Der Stream, der laut PlayStation „fast 20 Minuten neues Gameplay“ enthalten wird, wird am 10. Juli um 23 Uhr auf den Twitch- und YouTube-Kanälen von PlayStation ausgestrahlt. Dieser Stream wird von den Kreativdirektoren von Sucker Punch, Jason Connell und Nate Fox, moderiert. Ghost of Yotei wird am 2. Oktober exklusiv für PS5 veröffentlicht. Schon Anfang dieses Jahres kündigte Sucker Punch eine Sammleredition für das Spiel an. Diese komplette Ausgabe enthält alle Vorbestellungsboni, alle In-Game-Gegenstände aus der Digital Deluxe Edition und eine digitale Kopie des Spiels sowie eine Replik-Display-Edition von Atsu’s Ghost-Maske. Die Maske ist maßstabsgetreu mit Jins Maske aus der Ghost of Tsushima Collector’s Edition gebaut.

Anfang dieses Jahres sprachen die Co-Kreativdirektoren des Spiels, Nate Fox und Jason Cornell, mit Famitsu und beleuchteten das nächste Spiel von Sucker Punch. „Das Hauptthema dieses Spiels ist Rache“, sagte Fox. „Die Hauptfigur, Atsu, hat ein großes Trauma in ihrer Kindheit und begibt sich auf eine Reise, um sich zu rächen.“ In dem Spiel werden wir die Yotei Six jagen, eine Gruppe von Kriegern, die in ganz Japan Tod und Zerstörung verursacht haben. Während die Spielfigur sie jagt, zeigt eine Schärpe, die von der Protagonistin Atsu getragen wird, die Namen der Yotei Six an, die sie verfolgt. Falls ihr die PlayStation State of Play zu Ghost of Yotei selber ansehen wollt, hier ist das Video für euch: