Gewinnspiel: Wir verlosen ZeroZeroZero Staffel 1 auf DVD und Blu-ray

ZeroZeroZero bezeichnet die hochwertigste Reinheitsstufe, die Kokain besitzen kann. Die Dreharbeiten zu Serie fanden in Nordamerika, Europa und Afrika statt. In der Originalversion sind insgesamt sechs Sprachen zu hören: Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Wolof und Arabisch.

ZeroZeroZero Staffel 1 gibt auf schockierende Weise einen Einblick in die mächtige Welt des Kokainhandels und bezieht dabei sämtliche Aspekte ein: vom lokalen Kleindealer bis hin zur legalen Wirtschaftswelt. Sollimas (u.a. bekannt für Sicario 2) schonungslose Serie, basierend auf dem gleichnamigen Sachbuch-Bestseller von Roberto Saviano, feierte seine Premiere 2019 auf dem Filmfest in Venedig und wurde von Publikum und KritikerInnen gleichermaßen gefeiert. Zu dem erstklassigen Cast zählen u.a. Andrea Riseborough („Birdman“, „Battle of the Sexes“), Gabriel Byrne („Der Staatsfeind Nr. 1“, „Hereditary“) und Dane DeHaan („Valerian“, „Tulpenfieber“).

Anlässlich des bevorstehenden Verkaufsstarts der ZeroZeroZero Staffel 1 am 7.5.2020 verlosen wir in Kooperation mit Studiocanal je eine Box des SkyOriginals auf DVD und Blu-ray.

