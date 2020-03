ZeroZeroZero-DVD/-Blu-ray-Start am 7. Mai 2020

Gute Nachrichten für Serienfans – Stefano Sollimas neues Werk ZeroZeroZero läuft nicht nur gerade bei Sky, sondern erscheint laut letzten Informationen am 7.5.2020 auf DVD und Blu-ray.

Worum geht’s?

ZeroZeroZero gibt auf schockierende Weise einen Einblick in die mächtige Welt des Kokainhandels und bezieht dabei sämtliche Aspekte ein: vom lokalen Kleindealer bis hin zur legalen Wirtschaftswelt. Sollimas (u.a. bekannt für Sicario 2) schonungslose Serie, basierend auf dem gleichnamigen Sachbuch-Bestseller von Roberto Saviano, feierte seine Premiere 2019 auf dem Filmfest in Venedig und wurde von Publikum und KritikerInnen gleichermaßen gefeiert. Zu dem erstklassigen Cast zählen u.a. Andrea Riseborough („Birdman“, „Battle of the Sexes“), Gabriel Byrne („Der Staatsfeind Nr. 1“, „Hereditary“) und Dane DeHaan („Valerian“, „Tulpenfieber“).

ZeroZeroZero bezeichnet die hochwertigste Reinheitsstufe, die Kokain besitzen kann. Die Dreharbeiten zu Serie fanden in Nordamerika, Europa und Afrika statt. In der Originalversion sind insgesamt sechs Sprachen zu hören: Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Wolof und Arabisch.