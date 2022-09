Gewinnspiel: Wir verlosen unser Pocketalk S Plus Testmuster

Außerdem ist das Gerät mit einer Kamera ausgestattet, mit der sich Texte (Schild, Menü etc.) direkt übersetzen lassen. Die integrierte SIM-Karte ermöglicht zwei Jahre lang unbegrenztes Surfen in über 130 Ländern – für ganz entspanntes Reisen!

Pocketalk bietet einen bidirektionalen Sprachübersetzer, mit dem Benutzer:innen bis zu 82 Sprachen als Eingabe und ebenso viele als Ausgabe in beliebigen Kombinationen übersetzen können. Dank seines eleganten und kompakten Designs passt das Gerät in jede Tasche. Die Bedienung ist besonders einfach: Zielsprache auswählen, Taste drücken, sprechen, und die Übersetzung wird auf dem Bildschirm angezeigt. Ein Klick auf den Bildschirm, und die Antwort des Gegenübers wird innerhalb von Sekunden übersetzt. Die Pocketalk -Technologie nutzt die besten Übersetzungstools der Welt und erkennt regionale sprachliche Besonderheiten oder sogar Slang, um Fehler zu vermeiden. Dank Speicher für bis zu 10.000 verschiedene Übersetzungen lassen sich die häufigsten Sätze leicht wiederfinden.

Passend zu unserem kürzlichen Test verlosen wir in Kooperation mit Pocketalk unser Pocketalk S Plus Testmuster (natürlich gereinigt und desinfiziert!). Mitmachen lohnt sich!

Weitere Informationen über das Gerät findet ihr in unserem Test.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus, um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 11.10.2022 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!