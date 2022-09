Pocketalk S Plus Test: Ja, ich verstehe dich! Endlich!

Vielleicht geht es euch wie mir – nach Monaten der Pandemie und den nun immer kühler werdenden Tagen sehnt man sich nach dem nächsten Urlaub möglichst weit weg. Und um möglichst die Zieldestination in ihrer Reinheit und Schönheit erleben zu können, bewegt man sich am Besten abseits der Touristenpfade. Damit einher geht der Umstand, dass Fremdsprachen wie Englisch (vor allem in ländlichen Gebieten) immer seltener werden. Um hier eine Brücke zur einheimischen Bevölkerung zu schlagen und nicht nur mit Händen und Füßen “reden” zu müssen, brachte Pocketalk einen portablen, multifunktionalen Reisebegleiter in den Handel, den ich für euch getestet habe. Was ich davon halte, erfahrt ihr in meinem Pocketalk S Plus Test.

Lieferumfang

In der kompakten weiß-gelben Box enthalten ist der Übersetzer selbst, ein USB-C-Ladekabel, ein Quickstart-Guide sowie Sicherheits- und Warnhinweise.

Erster Eindruck

Als ich die Box öffnete, sah ich gleich mal das Herzstück selbst: den Übersetzer. Und dieser versetzte mich gleich mal 10 Jahre in die Vergangenheit. Ich fühlte mich sofort an das HTC Desire erinnert – wie auch das Smartphone verfügt der Pocketalk S Plus Übersetzer über einen zentralen runden Button unter dem Display, eine Kamera auf der Rückseite sowie ähnliche Abmessungen. Ich konnte es kaum erwarten, endlich loszulegen, weshalb ich gleich den Einschaltknopf gesucht habe. Wer mich kennt, weiß, dass ich ungern in eine Anleitung schaue, sondern im ersten Schritt versuche, das Gerät einfach so zu verstehen. Genau da, wo ich den Einschaltknopf erwartet hätte, drücke ich drauf, aber nichts passiert. Auch die anderen Knöpfe machen nichts, weshalb ich dann doch in die Anleitung blicke und siehe da! Alles ist bei bester Ordnung, nur das Gerät muss zuerst aufgeladen werden. Gerade bei einem Übersetzer, den man sich vielleicht auch schnell im Elektronikmarkt irgendwo kauft, wäre es sehr hilfreich, wenn schon eine Grundladung (zb. 30-40%) enthalten wäre. Insbesondere, weil auch kein Ladegerät, sondern nur eine USB-Kabel enthalten ist. Abseits davon ist aber alles bei bester Ordnung. Das Gerät ist gut verarbeitet, handlich und die Bedienelemente klar verständlich sowie leicht erreichbar.

Was kann der Übersetzer?

Die zwei elementaren Kernfunktionen sind meiner Meinung nach das Übersetzen, das noch einfacher gestaltet werden könnte sowie eine Funktion, die mit dem Gerät fotografierte Texte (zb. Zeitungsartikel, Straßenschilder oder ähnliches) übersetzt. Es gibt dann noch Gimmicks wie ein Rollenspiel, einen Währungsumrechner, eine Medaillenübersicht (eine Art Achievementübersicht) und eine Freisprechübersetzung (Beta), für die allerdings zwingend eine WiFi-Connection erforderlich ist. Apropos Konnektivität. Das Gerät kommt mit einer fix verbauten 2-Jahre-Global-Simkarte daher. Sprich, ihr könnt weltweit das Gerät ohne Roaming verwenden!