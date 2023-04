Gewinnspiel: Wir verlosen unser Nuki Keypad 2.0 Testmuster

Habt ihr euch schon in der Vergangenheit für ein Nuki Smart Lock 2.0, Smart Lock 3.0 oder gar für ein Smart Lock 3.0 Pro (zu unserem Test des Komplettpakets) entschieden, wisst ihr ja schon, wie sicher und unkompliziert die Lösungen sind. Das Nuki Keypad 2.0 ist da keine Ausnahme, denn vom Auspacken an ist hier jederzeit verständlich, was ihr zu tun habt. Dafür ist natürlich auch die hervorragende Nuki-App verantwortlich, die euch jederzeit unmissverständlich an der Hand nimmt. Das Produkt lässt sich nur in Verbindung mit einem Smart Lock nutzen, klar, denn das Pad alleine hätte keine Funktion. Die Verarbeitungsqualität ist unverändert hoch, die angegebene Laufzeit mit 12 Monaten ist ebenfalls schwer in Ordnung und sowohl die Druckpunkte der einzelnen Tasten wie auch der Fingerabdrucksensor tun ihre Dienste zuverlässig in jeder Witterung, ganz so, wie es sein soll.

Vor allem in Verbindung mit der App und den zeitgesteuerten Zugriffen, aber auch der mitlernende Fingerabdrucksensor sind Gold wert. So stellt man sich ein gutes Zubehör-Produkt vor, das nicht viele Worte braucht, aber Tag für Tag einiges an Zeit spart. Gerade bei Türen mit viel Betrieb macht sich so eine Investition durchaus bezahlt, und der Nutzen steigt nur umso mehr an, umso mehr verschiedene Personen Zugriff benötigen. Das macht die Nuki-Lösung nicht nur für Privatpersonen, sondern auch für Unternehmen sehr interessant. Preislich spielt das Nuki Keypad 2.0 mit 159,- Euro natürlich in einer gehobenen Liga, aber das ist zu verschmerzen. Denn im Verhältnis zur gewohnt hohen gebotenen Qualität gibt es nämlich nichts daran auszusetzen – dieses Zubehör ist eine Empfehlung für alle Besitzer:innen eines kompatiblen Nuki Smart Locks wert.

Wenn ihr mehr Details wollt, hier geht’s zum ausführlichen Test.