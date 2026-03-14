Gewinnspiel: Wir verlosen They will kill you Kinogutscheine

Mit „They Will Kill You“ präsentieren New Line Cinema und Nocturna eine blutige, adrenalingeladene Horror-Action-Komödie. Im Mittelpunkt des Films steht eine junge Frau, die eine Nacht im „Virgil“ überstehen muss – dem geheimnisvollen Unterschlupf einer dämonischen Sekte, in dem auf Schritt und Tritt todbringende Gefahren lauern. Um nicht zum nächsten Opfer zu werden, muss sich die Protagonistin in einer ebenso kompromisslosen wie bildgewaltigen Schlacht voller spektakulärer Kills und rabenschwarzem Humor behaupten.

Cast & Crew

Das hochkarätige Ensemble von „They Will Kill You“ wird von Zazie Beetz, Myha’la und Patricia Arquette angeführt, unterstützt von Paterson Joseph, Tom Felton und Heather Graham. Hinter der Kamera zieht Regisseur Kirill Sokolov die Strippen, der das Drehbuch gemeinsam mit Alex Litvak verfasste. Produziert wurde der Thriller von dem erfahrenen Trio Andy Muschietti, Barbara Muschietti und Dan Kagan.

Für den visuellen Feinschliff sorgen Kameramann Isaac Bauman und Produktionsdesigner Jeremy Reed, während Carlos Rafael Rivera die musikalische Untermalung beisteuert. Das Casting lag in den Händen von Richard Delia.

Der Filmstartet am 26.3.2026 in den österreichischen Kinos.

Teilnahmebedingungen

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Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!