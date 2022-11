Gewinnspiel: Wir verlosen The Yacht auf DVD und Blu-ray

Anlässlich des bevorstehenden Verkaufsstarts am 18.11.2022 verlosen wir in Kooperation mit Leonine den Action-Thriller The Yacht auf DVD und Blu-ray. Mitmachen, lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

1 x The Yacht (DVD)

1 x The Yacht (Blu-ray)

Was erwartet euch?

The Yacht von Regisseur Declan Whitebloom bietet jedem Genre-Fan eine hochexplosive und spannende Mischung aus Action und Thriller, die zugleich an „Stirb langsam“ und „Panic Room“ erinnert. Das Kapern einer Luxusjacht durch drei Diebe entwickelt sich hier zu einem packenden Kammerspiel auf hoher See als das Opfer, die Besitzerin des Bootes Bella Denton, sich erfolgreich gegen die Räuber zur Wehr setzen kann.

Dabei klar im Fokus steht Hauptdarstellerin Ruby Rose („Orange Is the New Black“, „xXx: Die Rückkehr des Xander Cage“), die als Bella eine starke und überzeugende Performance abliefert. An ihrer Seite brillieren Frank Grillo („End of Watch“, „The Purge: Election Year“) und der aufstrebende Patrick Schwarzenegger („Midnight Sun“, „Der Killer in mir“). In weiteren Rollen sind zudem Luis Da Silva („Rage – Tage der Vergeltung“), Major Dodge („Bomb City“) sowie Scotty Bohnen und Danny Bohnen („The Last Son“) zu sehen.